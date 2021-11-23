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  2. Политолог из Латвии: Польша совершает военное преступление

Политолог из Латвии: Польша совершает военное преступление

Такую точку зрения озвучил политолог из Латвии Эйнарс Граудиньша в эфире телеканала "Беларусь 1". 


– Поток беженцев, который идет через белорусско-польскую границу, ничем не отличается от того потока беженцев, который идет через греческие острова, например, в сторону Германии. Это цепи одного события под названием "дестабилизация". Только в Германии их принимают фактически с раскрытыми объятиями, а на польской границе их встречают танками. В этом разница. Если исходить из международного права, то, по сути, польские власти совершают военное преступление со всеми вытекающими, – высказался он. 

Политолог также добавил:

– Белорусские военные и представители других силовых ведомств показывают беспрецедентную сдержанность в ответ на открытую провокацию. Их надо награждать и хвалить. 
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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