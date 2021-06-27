«Поезд Победы» прибыл в Могилев. Затем уникальный музей на колесах сделает дополнительную остановку в Минске

Могилев стал 46 городом, который встретил «Поезд Победы». Ознакомиться с экспозицией уникального историко-просветительского проекта жители Могилевской области могут 27 и 28 июня.
Как известно, смерть миллионов – статистика, смерть одного человека – трагедия. Именно проникнуться судьбами отдельных участников Великой Отечественной войны предлагают создатели передвижного выставочного комплекса, чтобы осознать: единицы жертв складываются в десятки, десятки – в тысячи, а те – в сотни тысяч и миллионы.
Девять из двенадцати вагонов состава отведены под экспозицию разных времен войны. Поезд «едет» от еще мирных дней в июне 1941 года к начавшейся Великой Отечественной и потом к победному маю. Через линию фронта, санитарную часть, связной пункт, партизанскую деревню, концлагеря. События военных лет и исторические факты переплелись с судьбами и воспоминаниями людей.
Передать атмосферу помогают 150 скульптур, более 4 тысяч единиц реквизита. Также задействованы трехмерные панорамы, мультимедийное сопровождение, объемный звук, театральное освещение, даже запахи и механические спецэффекты. Важную роль играет звуковое сопровождение. Перестук уносящихся на фронт составов, лай собак и разрывающиеся снаряды буквально наводят ужас.
Одной из первых передвижную экспозицию оценила Галина Рыбцова, председатель общественной организации «Могилевская областная ассоциация малолетних узников фашистской неволи»:
- Впечатляет каждый вагон, но меня особенно зацепила часть выставки, изображающая содержание узников в лагерях. Нахлынуло много горестных воспоминаний, которые я пронесла через всю жизнь. В начале 1944 года нас с мамой сначала угнали в Польшу, где мы прошли Освенцим, после попали в лагерь «Бранденбург» в Германии, где содержались на таких же нарах, что представлены в поезде-музее. Из этого лагеря людей продавали фермерам на работу, так мы оказались в поместье немецкого генерала, где были до конца войны, пока нас не освободили советские войска.
Из военного времени Галина Ивановна больше всего запомнила не столько голод и холод, сколько всепоглощающий страх:
- Когда закончилась война, мне еще долго снились страшные сны. И помню, что в детстве почти никогда не смеялась. Многие дети тогда стали очень серьезными, превратились в маленьких старичков. И сейчас я снова ощутила тот ужас. Самые сильные эмоции вызывают детали. Например, лай собак напомнил, как нас угоняли, и немецкие солдаты натравливали животных на отстающих пленных. Ну, и бомбежки невозможно забыть!
Нужно сделать все возможное, чтобы та страшная война никогда не повторилась, подчеркивает Галина Рыбцова:
- Такой поезд – бесценная задумка. Молодежь должна обязательно увидеть представленную экспозицию, сделать выводы и беречь мир, такой хрупкий сейчас. Надо чтобы Беларусь и дальше не знала войны.
Во время прогулки по вагонам посетителей сопровождает аудиогид. Машинист Лидия, озвученная заслуженной артисткой России Екатериной Гусевой, делится воспоминаниями, семейной историей, опытом преодоления и Победы. Юная советская девушка - это собирательный образ всего поколения, ее судьба – это судьба страны. У Лидии есть реальный прообраз. Уроженка Беларуси Елена Чухнюк, машинист гомельского локомотивного депо, в период Великой Отечественной войны водила воинские эшелоны с оружием и боеприпасами к линии фронта.
- От лица всех могилевчан хочу сказать огромное спасибо создателям и организаторам проекта, который можно назвать машиной времени, - отметил заместитель председателя Могилевского облисполкома Валерий Малашко. - Музей на колесах позволяет почувствовать атмосферу военных лет и увидеть войну глазами их участников. Впечатляет, как авторы экспозиции достоверно и реалистично передают трагическую и героическую атмосферу. Сейчас нас, потомков героев-победителей, хотят заставить оправдываться за своих отцов, дедов и прадедов, которые ценой своей жизни спасли жизнь всему человечеству. И наш священный долг – сохранить историческую память о Победе над нацизмом и передать ее будущим поколениям. Правда заключается именно в том, что народы Советского союза внесли решающий вклад в разгром фашизма и спасли мир от коричневой чумы.
Символично, что «Поезд Победы» прибыл в Могилев в День молодежи и накануне Дня города, подчеркивает Валерий Анатольевич:
- Могилев – город боевой славы. В страницы военной истории он вписан золотыми буквами благодаря своим защитникам, ровно 80 лет назад ставших насмерть на пути врага. Именно здесь начинался крах гитлеровских планов, именно здесь был развеян миф о непобедимости Вермахта. И сегодня хочется обратиться к нашей молодежи: важно, чтобы вы не только помнили о подвиге предков, но и понимали, через какие тяжелые испытания они прошли. Перед вами открыты любые дороги. Именно вам - целеустремленным, инициативным, решительным - предстоит строить будущее страны, преумножая традиции отцов и дедов. С праздником, с Днем молодежи!
Председатель Могилевского горисполкома Владимир Цумарев настолько впечатлился увиденным, что не сразу подобрал слова:
- Эмоций огромное количество! Хочется выразить благодарность создателям этого уникального проекта, чувствуется, что экспозиция сделана с любовью. Пройдя по поезду, я словно сам стал участником тех событий и еще больше начал ценить Победу, доставшуюся нам усилиями отцов, дедов, прадедов. Как можно больше детей и взрослых должны посетить «Поезд Победы», особенно молодежь, чтобы понимать трагедию тех лет, ценить мирное небо и спокойствие.
Владимир Михайлович признается, что больше всего его зацепил момент, когда молодой человек прислал домой письмо со словами: «Я не вернусь, не ждите меня», а потом прозвучала информация, что осенью 1941 года он погиб под Москвой:
- Похожая ситуация сложилась в моей семье. Отец мамы не вернулся с войны, и мы даже не знали, где он захоронен. Только спустя примерно 40 лет после Победы удалось уточнить место захоронения – Смоленская область. И с такой бедой столкнулись многие семьи, так что память о подвиге советского народа надо хранить.
На скрупулезность и детальность в изображении войны обратил внимание историк, писатель, руководитель областного патриотического клуба «Виккру» Николай Борисенко.
- Мне кажется, пройдя через этот поезд, каждый ощутил, что война – это кровь, пот и слезы, это страдания и смерть, которая ходит рядом каждый день, каждую минуту, — говорит он. — Каждому должно быть понятно, что если мы погрузимся в такой же хаос, мало не покажется. Война никого не оставит в стороне, войдет в каждый дом, затронет каждую семью. Поэтому мы и должны беречь мир, объединяться. Только совместными усилиями можно противостоять экстремизму и геноциду.
- Не ожидал, что все будет настолько реалистично, - рассказывает 13-летний могилевчанин Илья Зубринович. – Я задумался, что и моим сверстникам приходилась воевать. Многие мальчишки не дожили до конца войны. Узнавать о той поре намного интереснее в таких музеях, чем учить историю на уроках. Завтра приду в свою гимназию и расскажу друзьям, что увидел здесь.
Кстати, Могилев должен был стать последим городом в маршруте поезда-музея по территории Беларуси, но спрос на него настолько большой (днями был зарегистрирован 20-тысячный посетитель), что решено сделать дополнительную остановку в Минске. Даты работы экспозиции в белорусской столице будут сообщены дополнительно.
Белорусско-российский проект «Поезд Победы» посвящен 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны. Уникальная интерактивная экспозиция основана на «эффекте присутствия» и создана на базе вагонов передвижного выставочно-лекционного комплекса.
В свой первый рейс поезд отправился еще в октябре 2020 года с Белорусского вокзала Москвы. С экспозицией «Поезд Победы» ознакомились более 90 тысяч жителей 38 городов России. В Беларуси музей на колесах уже побывал в Минске, Орше, Витебск, Полоцке, Гродно, Бресте и Гомеле. Его путь по территории нашей страны превысит 2,5 тысячи километров.
Фото Галины Гаврилович
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«Поезд Победы» прибыл в Могилев. Затем уникальный музей на колесах сделает дополнительную остановку в Минске
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