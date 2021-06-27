«Поезд Победы» прибыл в Могилев. Затем уникальный музей на колесах сделает дополнительную остановку в Минске

Как известно, смерть миллионов – статистика, смерть одного человека – трагедия. Именно проникнуться судьбами отдельных участников Великой Отечественной войны предлагают создатели передвижного выставочного комплекса, чтобы осознать: единицы жертв складываются в десятки, десятки – в тысячи, а те – в сотни тысяч и миллионы.Девять из двенадцати вагонов состава отведены под экспозицию разных времен войны. Поезд «едет» от еще мирных дней в июне 1941 года к начавшейся Великой Отечественной и потом к победному маю. Через линию фронта, санитарную часть, связной пункт, партизанскую деревню, концлагеря. События военных лет и исторические факты переплелись с судьбами и воспоминаниями людей.Передать атмосферу помогают 150 скульптур, более 4 тысяч единиц реквизита. Также задействованы трехмерные панорамы, мультимедийное сопровождение, объемный звук, театральное освещение, даже запахи и механические спецэффекты. Важную роль играет звуковое сопровождение. Перестук уносящихся на фронт составов, лай собак и разрывающиеся снаряды буквально наводят ужас.Одной из первых передвижную экспозицию оценила Галина Рыбцова, председатель общественной организации «Могилевская областная ассоциация малолетних узников фашистской неволи»:Из военного времени Галина Ивановна больше всего запомнила не столько голод и холод, сколько всепоглощающий страх:Нужно сделать все возможное, чтобы та страшная война никогда не повторилась, подчеркивает Галина Рыбцова:Во время прогулки по вагонам посетителей сопровождает аудиогид. Машинист Лидия, озвученная заслуженной артисткой России Екатериной Гусевой, делится воспоминаниями, семейной историей, опытом преодоления и Победы. Юная советская девушка - это собирательный образ всего поколения, ее судьба – это судьба страны. У Лидии есть реальный прообраз. Уроженка Беларуси Елена Чухнюк, машинист гомельского локомотивного депо, в период Великой Отечественной войны водила воинские эшелоны с оружием и боеприпасами к линии фронта.- отметил заместитель председателя Могилевского облисполкома Валерий Малашко.Символично, что «Поезд Победы» прибыл в Могилев в День молодежи и накануне Дня города, подчеркивает Валерий Анатольевич:Председатель Могилевского горисполкома Владимир Цумарев настолько впечатлился увиденным, что не сразу подобрал слова:Владимир Михайлович признается, что больше всего его зацепил момент, когда молодой человек прислал домой письмо со словами: «Я не вернусь, не ждите меня», а потом прозвучала информация, что осенью 1941 года он погиб под Москвой:На скрупулезность и детальность в изображении войны обратил внимание историк, писатель, руководитель областного патриотического клуба «Виккру» Николай Борисенко.— говорит он.- рассказывает 13-летний могилевчанин Илья Зубринович.Кстати, Могилев должен был стать последим городом в маршруте поезда-музея по территории Беларуси, но спрос на него настолько большой (днями был зарегистрирован 20-тысячный посетитель), что решено сделать дополнительную остановку в Минске. Даты работы экспозиции в белорусской столице будут сообщены дополнительно.Белорусско-российский проект «Поезд Победы» посвящен 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны. Уникальная интерактивная экспозиция основана на «эффекте присутствия» и создана на базе вагонов передвижного выставочно-лекционного комплекса.В свой первый рейс поезд отправился еще в октябре 2020 года с Белорусского вокзала Москвы. С экспозицией «Поезд Победы» ознакомились более 90 тысяч жителей 38 городов России. В Беларуси музей на колесах уже побывал в Минске, Орше, Витебск, Полоцке, Гродно, Бресте и Гомеле. Его путь по территории нашей страны превысит 2,5 тысячи километров.Фото Галины Гаврилович