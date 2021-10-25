Парень из Индии продал жену, чтобы купить смартфон

17-летний юноша из индийского штата Одиша через месяц после свадьбы продал свою 26-летнюю супругу мужчине из Раджастхана. Полученные 180 тысяч рупий (около 5 760 белорусских рублей) он потратил на покупку нового смартфона и еды. Об этом пишет газета Hindustan Times.
– В августе семейная пара отправилась на заработки в Раджастхан. Через несколько дней после приезда 17-летний парень продал свою жену 55-летнему мужчине, – пояснили в полиции. Вернувшись в родную деревню, он рассказал родственникам, что жена его бросила.
Молодого человека задержали после того, как полицейские по заявлению семьи женщины проверили записи звонков с его телефона. Это позволило выявить неточности в рассказе парня.
– После допроса было установлено, что он продал жену. На поиски женщины была ориентирована группа наших сотрудников. Но местные жители не хотели отпускать ее, настаивая на том, что она была куплена. Мы с большим трудом смогли вернуть ее домой, – добавили в полиции.
По решению суда по делам несовершеннолетних 17-летнего юношу отправили в исправительное учреждение.
Фото: hindustantimes.com