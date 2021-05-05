Оздоровительные лагеря Могилевской области готовятся к летнему приему детей

В Могилевской области ведется работа по подготовке 16 оздоровительных лагерей и других объектов летнего пребывания детей и подростков, сообщили в Республиканском центре по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения.
Там напомнили, что в регионе на 2021 год запланировано оздоровить 44 000 детей и подростков с использованием государственных средств, в том числе в круглосуточных лагерях –17 625 школьников, в дневных – 26 375.
– Плановые объемы оздоровления детей по регионам области, в том числе детей-сирот, детей-инвалидов утверждены решением Могилевского облисполкома от 22 апреля 2021 года, – проинформировали в центре. – Перечни принимающих организаций, объекты, виды работ и количество мест для детей, направляемых в лагеря труда и отдыха, утверждены решением облисполкома 25 марта. В летний период оздоровление детей и подростков будет осуществляться на базе всех 16 стационарных лагерей. Кроме того, планируется использовать арендованные базы – учреждения образования, спортивные базы, воинские части, училище олимпийского резерва, базы отдыха и другие, в том числе четыре санаторно-курортные организации. В числе последних традиционно выступают санатории «Сосны», «Дубровенка», «Шинник» и детский санаторий «Свислочь».
В целях своевременной подготовки лагерей к предстоящему сезону в области был разработан и утвержден план первоочередных мероприятий по подготовке материально-технической базы стационарных оздоровительных лагерей.
– Во всех загородных лагерях ведутся косметические ремонты спальных корпусов, столовых, клубов, – отметили в центре. – Выполняются работы по благоустройству и приведению в надлежащее состояние спортивных площадок и прилегающих территорий лагерей. Осуществлена замена кухонного и технологического оборудования, светильников, обновляется мебель и мягкий инвентарь.
На подготовку стационарных лагерей в текущем году, по оперативным данным, планируется направить за счет всех источников более 400 тысяч рублей, в том числе из республиканского бюджета – 62,6 тысячи рублей, которые распределены между 16 лагерями пропорционально наличию в них мест, из областного бюджета – 200 тысяч рублей, от собственников лагерей – около 180 тысяч рублей.
В области планируется оздоровить 2100 детей-сирот и 580 детей-инвалидов в круглосуточных и дневных лагерях.
– Загородные лагеря планируют начать работу согласно графикам с 1 июня, – подчеркнули в центре. – В период организованного летнего отдыха будут приняты исчерпывающие меры по обеспечению безопасных условий пребывания детей на оздоровлении и контроля за соблюдением лагерями законодательства о здравоохранении, образовании, санитарно-эпидемиологической и противопожарной безопасности.
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Оздоровительные лагеря Могилевской области готовятся к летнему приему детей
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