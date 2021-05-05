Оздоровительные лагеря Могилевской области готовятся к летнему приему детей

Там напомнили, что в регионе на 2021 год запланировано оздоровить 44 000 детей и подростков с использованием государственных средств, в том числе в круглосуточных лагерях –17 625 школьников, в дневных – 26 375.– проинформировали в центре. –В целях своевременной подготовки лагерей к предстоящему сезону в области был разработан и утвержден план первоочередных мероприятий по подготовке материально-технической базы стационарных оздоровительных лагерей.– отметили в центре.На подготовку стационарных лагерей в текущем году, по оперативным данным, планируется направить за счет всех источников более 400 тысяч рублей, в том числе из республиканского бюджета – 62,6 тысячи рублей, которые распределены между 16 лагерями пропорционально наличию в них мест, из областного бюджета – 200 тысяч рублей, от собственников лагерей – около 180 тысяч рублей.В области планируется оздоровить 2100 детей-сирот и 580 детей-инвалидов в круглосуточных и дневных лагерях.– подчеркнули в центре.