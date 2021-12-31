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"Одноклассники" запустили сервис для персональных новогодних поздравлений

В соцсети "Одноклассники" заработал новый сервис создания анимации "Новый образ", основанный на технологии deepfake и нейросетей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию.


"Социальная сеть "Одноклассники" дарит пользователям возможность поздравить друг друга с Новым годом в режиме онлайн. В соцсети появилась функция создания персональной анимации "Новый образ" на базе технологии deepfake и нейросетей", – отметили в соцсети и добавили, что пользователи ОК смогут перевоплотиться в новогодний или другой яркий образ. 

В компании также подчеркнули: чтобы создать персональную анимацию, нужно перейти в мини-приложение, загрузить фото со своего компьютера и выбрать понравившуюся анимацию из списка. За несколько минут нейросети интегрируют лицо пользователя в анимацию и сделают "гифку": ее можно будет сразу опубликовать в ленте и поделиться с друзьями. Исходные фото будут удаляться. 

Отмечается, что в следующем году соцсеть планирует расширить свои возожности, производить новые продукты:  стикеры, фото профиля, рамки, персональные поздравительные ролики и другие. Благодаря новым технологиям можно будет персонализировать общение с друзьями, примерить новую одежду, прическу или аксессуары.

Пока сервис "Новый образ" доступен в десктопной версии соцсети. В дальнейшем функцию внедрят в мобильные приложения ОК на Android и iOS.

Фото: kaspersky.ru
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