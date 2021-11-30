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ОДКБ заявила о недопустимости провокаций у границ государств – членов организации

Организация Договора о коллективной безопасности заявила о недопустимости провокаций у границ государств – членов ОДКБ. Об этом говорится в принятом сегодня заявлении Постоянного совета ОДКБ о военной активности на сопредельных к зоне ответственности организации территориях и ее влиянии на евразийскую безопасность, текст которого размещен на сайте ОДКБ, сообщает БЕЛТА.


"Отмечаем недопустимость провокационных действий у границ государств – членов ОДКБ, которые могут привести к опасным инцидентам и росту военно-политической напряженности, – сказано в документе. – Выражаем глубокую озабоченность перемещением иностранных террористов-боевиков в зоны вооруженных конфликтов. Государства – члены ОДКБ подчеркивают важность снижения напряженности на континенте и ожидают конструктивной реакции стран НАТО на меры, представленные в Открытом обращении министров иностранных дел государств – членов ОДКБ к министрам иностранных дел государств – членов НАТО об укреплении взаимного доверия и развитии сотрудничества от 22 мая 2019 года".

В заявлении констатируется негативное развитие ситуации в области противоракетной обороны. Государства ОДКБ считают, что наращивание систем стратегической ПРО и их развертывание в одностороннем порядке в различных регионах мира могут неблагоприятно сказываться на международной и региональной безопасности, затрагивать интересы безопасности многих государств, подрывать основы для выработки и использования многосторонних политико-дипломатических методов противодействия распространению ракет и ракетных технологий.

"Государства – члены ОДКБ выступают против подобных шагов и считают недопустимыми попытки обеспечивать свою безопасность за счет безопасности других", – подчеркивается в документе.

Государства – члены ОДКБ выражают сожаление в связи с прекращением действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 1987 года.

"В отсутствие данного договора, который на протяжении 30 лет составлял одну из основ системы контроля над вооружениями, возникают дополнительные риски гонки вооружений и возрастания ракетных угроз",  указывается в заявлении.

Постоянный совет ОДКБ заявил также о неприятии курса на военно-политическое сдерживание государств – членов организации и подчеркнул, что наращивание имеющихся, создание и развертывание новых военных группировок, военной инфраструктуры и логистических возможностей, а также увеличение масштабов учений на сопредельных к зоне ответственности ОДКБ территориях ведут к нагнетанию напряженности и подрывают усилия по формированию общего и неделимого пространства безопасности.

"Государства – члены ОДКБ выражают обеспокоенность в связи с нарушениями положений Конвенции Монтре 1936 года и призывают к ее неукоснительному соблюдению. Государства – члены ОДКБ убеждены, что деэскалации ситуации и уменьшению опасности возникновения непреднамеренных инцидентов способствовали бы сокращение военной активности вблизи зоны ответственности ОДКБ, отвод уже развернутых или "непрерывно ротируемых" группировок войск (сил) в местах постоянной дислокации, отказ от применения или угрозы применения силы и от политики, нацеленной на достижение превосходства в военной сфере", – говорится в заявлении. 

Фото из архива БЕЛТА
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