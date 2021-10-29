Нынешний глава ВОЗ стал единственным кандидатом на переизбрание

Государства – члены Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) выдвинули кандидатуру действующего генерального директора ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса на второй пятилетний срок. Это следует из заявления секретариата ВОЗ, сообщает ТАСС.
Предложения 28 государств-членов из всех регионов были получены в установленный срок.
"Они сошлись во мнении и предложили кандидатуру нынешнего главы организации Тедроса Аданома Гебрейесуса", – отмечается в документе.
Руководитель организации будет выбран по результатам голосования на 75-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 2022 года. Возможно однократное продление полномочий действующего гендиректора организации. Поэтому действующий глава ВОЗ может быть также выдвинут в качестве кандидата для переизбрания на второй пятилетний срок.
Срок полномочий следующего главы организации начнется 16 августа 2022 года, добавили в ВОЗ.