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Нынешний глава ВОЗ стал единственным кандидатом на переизбрание

Государства – члены Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) выдвинули кандидатуру действующего генерального директора ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса на второй пятилетний срок. Это следует из заявления секретариата ВОЗ, сообщает ТАСС


Предложения 28 государств-членов из всех регионов были получены в установленный срок.

"Они сошлись во мнении и предложили кандидатуру нынешнего главы организации Тедроса Аданома Гебрейесуса", – отмечается в документе. 

Руководитель организации будет выбран по результатам голосования на 75-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 2022 года. Возможно однократное продление полномочий действующего гендиректора организации. Поэтому действующий глава ВОЗ может быть также выдвинут в качестве кандидата для переизбрания на второй пятилетний срок. 

Срок полномочий следующего главы организации начнется 16 августа 2022 года, добавили в ВОЗ. 
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Фото: РЕЙТЕР
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