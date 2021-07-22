Новые должности в белорусском посольстве в Китае и увеличение численности сотрудников МНС: что еще обсуждают на совещании у Президента

На совещании Президента с руководством Совета Министров обсужден ряд проектов документов по совершенствованию системы госуправления и регулированию хозяйственных отношений.
Глава государства конкретизировал некоторые предложения:
– Во внешнеэкономической деятельности Правительство предлагает ввести должности официальных представителей Минпрома и Минсельхозпрода в нашем посольстве в Китае, а также оптимизировать штатную численность обслуживающего персонала всех загранучреждений. Та задача, которая была поставлена перед Правительством и МИД, – оптимизация, усиление нашей деятельности на основных направлениях (будь то Россия, Китай, Индия – туда, куда мы стремимся сейчас и где нас в общем-то принимают и ждут) и оптимизация других посольств там, где у нас не очень сегодня получается в силу определенных обстоятельств.
Еще одна инициатива связана с работой Министерства по налогам и сборам. Александр Лукашенко уточнил:
– Для полной цифровизации учета, контроля и уплаты налогов, совершенствования налогового администрирования предлагается увеличить численность Министерства по налогам и сборам. В любом государстве это самое крупное подразделение, потому что связано с контролем за уплатой налогов. Деньги в бюджет – это все в любом государстве. А в связи с цифровизацией оказалось, что этого недостаточно. Я хотел бы услышать мотивацию, вы знаете мое отношение к увеличению численности не только чиновничьего аппарата, но и других министерств и ведомств.
Вместе с тем Глава государства отметил, что данные предложения подразумевают дополнительные государственные расходы:
– В этой связи нужны железные гарантии того, что они своевременны. И что они будут эффективны и принесут больше доходов, чем расходов. Мы должны быть уверены, что предлагаемые новации обеспечат решение важнейших вопросов – от ядерной безопасности до наращивания экспорта. Причем отдельно прошу остановиться и пояснить, как дополнительные чиновники Министерства по налогам и сборам упростят отношения граждан-плательщиков с налоговыми органами, обеспечат дебюрократизацию этой сферы и упрощение налогового администрирования.
Фото: БЕЛТА
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Новые должности в белорусском посольстве в Китае и увеличение численности сотрудников МНС: что еще обсуждают на совещании у Президента
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