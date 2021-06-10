Несовершеннолетний лицеист делал закладки наркотиков, чтобы собрать деньги на мотоцикл

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Подросток был задержан вечером 7 июня в Заводском районе Минска во время раскладки пара-метилэфедрона. При себе у 17-летнего жителя Узды было обнаружено 20 свертков с психотропом общим весом более 60 г.Парень приехал в столицу специально, чтобы делать закладки с запрещенным веществом. Преступной деятельностью лицеист занимался примерно месяц: он работал на онлайн-магазин по продаже наркотиков. Подозреваемый пояснил, что хотел заработать денег на покупку мотоцикла.Следователи дали правовую оценку действиям задержанного и возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы с максимальным сроком до 15 лет.Видео МВД