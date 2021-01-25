«Не надо стыдиться горячего приёма и высоких продаж». Опера «Евгений Онегин» отметила свое 140-летие

Вообще-то, неофициальное ее появление на свет состоялось 16 декабря 1878 года, когда она была исполнена силами студентов на сцене Московской консерватории.
Собственно, ради этого Чайковский его и писал. С жадностью ухватился за сюжет, подсказанный ему певицей Елизаветой Лавровской. За одну бессонную ночь написал сценарий и яростно, одержимо работал.
«Мне кажется, что она [опера] осуждена на неуспех и на невнимание массы публики. Содержание очень бесхитростно, сценических эффектов никаких, музыка, лишенная блеска и трескучей эффектности… Я… писал «Онегина», не задаваясь никакими посторонними целями. Но вышло так, что «Онегин» на театре не будет интересен», – писал он своему другу Надежде Филаретовне фон Мекк.
Чайковский не хотел, чтобы «Евгений Онегин» ставился в театрах.
«Как опошлится прелестная картинка Пушкина, когда она перенесется на сцену с ее рутиной и бестолковыми традициями», – писал он ей же в другом письме.
Какими судьбами «Онегин» 23 января 1881 года предстал на сцене московского Большого театра? Точного ответа нет по сей день. Известно, что большим поклонником оперы Чайковского был Александр III, распорядившийся впоследствии о том, чтобы «Онегина» поставили в Мариинском театре. Но это были финальные аккорды эпохи Александра II.
Московский Большой театр стал для «Евгения Онегина» пропуском в большой мир. После Москвы и Санкт-Петербурга была Прага, Гамбург, Вена… Как изумился бы Чайковский, узнав, что «Онегин» в считанные годы завоевал все пять континентов!
Первое представление «Онегина» в Минске состоялось в 1887 году. Его привезла труппа русских артистов под руководством К. Даниловича. Три года спустя минчане увидели постановку Виленского частного оперного театра А. Картавова. Дирижировал Вацлав Сук.
А дальше «Онегин» в исполнении самых разных трупп гостил у нас почти каждый год. Из этого понятно, насколько популярна была опера, которую сам композитор осудил на невнимание и неуспех.
И когда, наконец, у нас впервые в истории открылся свой оперный театр, то первой в 1932 году была «Кармен», а затем «Евгений Онегин». Три постановки до войны (1933, 1936 и 1940 год), две в послевоенное время (1948 и 1954 год), и, наконец, постановка 1986 года, которая в несколько измененном виде дожила до наших дней.
По этим спектаклям и их участникам можно изучать историю белорусского музыкального театра. Певцы, дирижеры – огромное количество знаковых фигур отметилось здесь! Кто бы мог подумать, что Лариса Помпеевна Александровская, которую мы представляем только как Кармен, в первом белорусском «Онегине» пела Татьяну?
– Текст Пушкина для меня мегопотрясающее произведение человеческого разума, – говорит народный артист Беларуси, лауреат Государственной премии Александр Анисимов. – Опера Чайковского – суперсложная и для дирижера, и для оркестра, и для сценического воплощения. Эта опера со мной много лет. Я ставил ее на многих сценах мира от Барселоны до Токио. Мой дебют в Большом театре Москвы в спектакле «Евгений Онегин» был результатом предложения дирекции стать главным в этом театре. Но Министерство культуры не утвердило.
Долгие годы маэстро Анисимов дирижировал «Евгением Онегиным» в Большом театре Беларуси, был музыкальным руководителем нынешней сценической редакции оперы, премьера которой состоялась 18 июня 2012 года. Но сейчас он как художественный руководитель и главный дирижер полностью сконцентрирован на работе с Государственным академическим симфоническим оркестром Республики Беларусь, и с ним он тоже исполняет очень много музыки Чайковского.
А «Онегин» все так же популярен и любим, кто бы его ни играл и ни пел.
– Все равно ходят на «Щелкунчика», «Евгения Онегина», «Кармен», «Спящую красавицу», – рассказывает народная артистка Беларуси, лауреат Государственной премии Анастасия Москвина, блистательная исполнительница партии Татьяны. – На этих спектаклях большая заполняемость зала.
Таков вкус публики, и нужно ли его менять?
– Наш «Онегин» – это ретро, которое имеет право на жизнь, как и изыски теперешней «богемы», – говорит маэстро Анисимов. –
По мне, наше ретро гораздо лучше и чище, чем тот же «Онегин» в Москве, где знаменитое ариозо «Куда, куда, куда вы удалились…» Ленский поет, сидя на столе в шапке-ушанке и с ружьишком в руках.
– «Евгений Онегин» – это спектакль чувства, – как-то сказал мне оперный режиссер Анатолий Соловьяненко-младший. – Это спектакль о людях и отношениях между людьми. Эти отношения и переживания будут вечно, будут актуальны всегда. Так же вечны, как музыка Россини, Моцарта, Верди и Чайковского.
– Вечной будет, я думаю, и популярность «Евгения Онегина», столь ненавистная эстетам и снобам, потому что она признак народности.
– И не надо стыдиться того, что спектакль горячо принимают, что билеты продаются хорошо, – улыбается Александр Михайлович Анисимов.
Золотые слова!
Фото из архива Большого театра Беларуси
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«Не надо стыдиться горячего приёма и высоких продаж». Опера «Евгений Онегин» отметила свое 140-летие
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