«Не надо стыдиться горячего приёма и высоких продаж». Опера «Евгений Онегин» отметила свое 140-летие

Собственно, ради этого Чайковский его и писал. С жадностью ухватился за сюжет, подсказанный ему певицей Елизаветой Лавровской. За одну бессонную ночь написал сценарий и яростно, одержимо работал.– писал он своему другу Надежде Филаретовне фон Мекк.Чайковский не хотел, чтобы «Евгений Онегин» ставился в театрах.– писал он ей же в другом письме.Какими судьбами «Онегин» 23 января 1881 года предстал на сцене московского Большого театра? Точного ответа нет по сей день. Известно, что большим поклонником оперы Чайковского был Александр III, распорядившийся впоследствии о том, чтобы «Онегина» поставили в Мариинском театре. Но это были финальные аккорды эпохи Александра II.Московский Большой театр стал для «Евгения Онегина» пропуском в большой мир. После Москвы и Санкт-Петербурга была Прага, Гамбург, Вена… Как изумился бы Чайковский, узнав, что «Онегин» в считанные годы завоевал все пять континентов!Первое представление «Онегина» в Минске состоялось в 1887 году. Его привезла труппа русских артистов под руководством К. Даниловича. Три года спустя минчане увидели постановку Виленского частного оперного театра А. Картавова. Дирижировал Вацлав Сук.А дальше «Онегин» в исполнении самых разных трупп гостил у нас почти каждый год. Из этого понятно, насколько популярна была опера, которую сам композитор осудил на невнимание и неуспех.И когда, наконец, у нас впервые в истории открылся свой оперный театр, то первой в 1932 году была «Кармен», а затем «Евгений Онегин». Три постановки до войны (1933, 1936 и 1940 год), две в послевоенное время (1948 и 1954 год), и, наконец, постановка 1986 года, которая в несколько измененном виде дожила до наших дней.По этим спектаклям и их участникам можно изучать историю белорусского музыкального театра. Певцы, дирижеры – огромное количество знаковых фигур отметилось здесь! Кто бы мог подумать, что Лариса Помпеевна Александровская, которую мы представляем только как Кармен, в первом белорусском «Онегине» пела Татьяну?– говорит народный артист Беларуси, лауреат Государственной премии Александр Анисимов. –Долгие годы маэстро Анисимов дирижировал «Евгением Онегиным» в Большом театре Беларуси, был музыкальным руководителем нынешней сценической редакции оперы, премьера которой состоялась 18 июня 2012 года. Но сейчас он как художественный руководитель и главный дирижер полностью сконцентрирован на работе с Государственным академическим симфоническим оркестром Республики Беларусь, и с ним он тоже исполняет очень много музыки Чайковского.А «Онегин» все так же популярен и любим, кто бы его ни играл и ни пел., – рассказывает народная артистка Беларуси, лауреат Государственной премии Анастасия Москвина, блистательная исполнительница партии Татьяны.Таков вкус публики, и нужно ли его менять?– говорит маэстро Анисимов. –– как-то сказал мне оперный режиссер Анатолий Соловьяненко-младший.– улыбается Александр Михайлович Анисимов.Золотые слова!Фото из архива Большого театра Беларуси