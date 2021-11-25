Нацбанк определил требования к операторам сервисов онлайн-заимствования

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Утверждена инструкция о требованиях к сервису онлайн-заимствования. Таким образом защищаются права клиентов подобных сервисов через информирование их об услугах, требованиях к программно-техническим средствам клиентов.Установлены требования к сервису онлайн-заимствования, которые касаются идентификации и аутентификации юридических и физических лиц – потребителей услуг такого сервиса, возможности защищенного соединения сервиса с программно-техническими средствами клиентов, бесперебойного функционирования, сбора, обработки, хранения и предоставления информации. При этом должны предотвращаться хищение, утрата, искажение, подделка информации (ее носителей).Постановление определяет предельный размер вознаграждения (платы) за услуги оператора сервиса онлайн-заимствования. "Вознаграждение должно составлять не более 10% от суммы, предоставленной по договору займа", – пояснили в банке.Кроме того, утверждена инструкция о требованиях к форме и содержанию документа о заключении договора через сервис онлайн-заимствования. Закреплены форма, объем и содержание личного дела клиента. Инструкция определяет: документ о совершении сделки посредством сервиса онлайн-заимствования выдается на бумажном носителе или в электронном виде с указанием существенных условий договора, а также иных сведений в соответствии с требованиями Национального банка. Личное дело клиента сервиса формируется в электронном виде и хранится в отдельном разделе на сайте сервиса с соблюдением конфиденциальности.Изменена инструкция об использовании программно-аппаратных средств и технологий, удаленной идентификации, удаленном обновлении (актуализации). "В соответствии с изменениями операторы сервисов онлайн-заимствования становятся пользователями межбанковской системы идентификации для идентификации и аутентификации своих клиентов. При операциях через сервисы онлайн-заимствования проводится многофакторная аутентификация физических и юридических лиц", – отметили в Нацбанке.В банке подчеркнули, что предусмотренные постановлением подходы будут способствовать защите прав клиентов операторов сервисов онлайн-заимствования, а также прозрачности нового сегмента финансового рынка.Постановление вступает в силу с 29 ноября 2021 года.