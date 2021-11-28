"Натравливали собак, пугали выстрелами, выбросили в Беларусь": беженцы о жестокости литовских силовиков

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Официальный представитель Полоцкого пограничного отряда Денис Глебко рассказал:Один из соотечественников погибшего иностранца пояснил:Отмечается, что состояние оставшихся в живых беженцев, в том числе психологическое, довольно тяжелое.- уточнил фельдшер скорой помощи Видзовской участковой больницы Андрей Бабич.