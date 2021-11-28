"Натравливали собак, пугали выстрелами, выбросили в Беларусь": беженцы о жестокости литовских силовиков

В субботу, 27 ноября на участке пограничной заставы "Видзы" Полоцкого погранотряда был обнаружен труп мужчины афро-азиатской внешности. Было установлено, что погибший - тридцатилетний гражданин Шри-Ланки. Соотечественники умершего иностранца рассказали подробности его гибели.
Официальный представитель Полоцкого пограничного отряда Денис Глебко рассказал:
- Вчера нашими сотрудниками на погранполосе было обнаружено тело гражданина Шри-Ланки, а сегодя в ходе поисковых мероприятий в заброшенном доме были найдены трое его соотечественников. В Беларусь они попали с территории Литовской Республики. Иностранцы утверждают, что над ними издевались, применяли служебных животных, запугивали выстрелами. Пограничники проинформировали о ситуации прибывших медиков, привезли теплую одежду и еду для беженцев.
Один из соотечественников погибшего иностранца пояснил:
- Литовские пограничники на нас натравливали собак. Пугали выстрелами из автомата, а после смерти нашего товарища они выгнали нас в Беларусь. Спасибо, что нас, голодных и замерзших, нашли в Беларуси, - рассказал беженец из Шри-Ланки в эфире телеканала "Беларусь 1".
Отмечается, что состояние оставшихся в живых беженцев, в том числе психологическое, довольно тяжелое.
- Имеются признаки обморожения нижних конечностей. Пациенты нуждаются в дальнейшей консультации и лечении, - уточнил фельдшер скорой помощи Видзовской участковой больницы Андрей Бабич.