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В Украине каникулы в школах начнутся на неделю раньше из-за роста заражений

Национальная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Украины поручила начать осенние каникулы в школах неделей ранее из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса, передает ТАСС

Архивное фото

– Нацкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и ЧС предложила министерству образования и науки разослать письмо для того, чтобы перенести начало каникул с 25 октября на 18 октября. Это поможет сдержать распространение инфекции, – пояснил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко. 

При этом он не обозначил, сколько продлятся осенние каникулы в сложившейся ситуации. 

– Пока что мы решили приблизить каникулы, далее будем действовать в зависимости от эпидситуации: или рассмотрим вопрос о продлении, если будет положительная динамика, или будем принимать другие решения, – отметил глава минздрава.
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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