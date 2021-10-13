В Украине каникулы в школах начнутся на неделю раньше из-за роста заражений

Национальная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Украины поручила начать осенние каникулы в школах неделей ранее из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса, передает ТАСС.
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– Нацкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и ЧС предложила министерству образования и науки разослать письмо для того, чтобы перенести начало каникул с 25 октября на 18 октября. Это поможет сдержать распространение инфекции, – пояснил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.
При этом он не обозначил, сколько продлятся осенние каникулы в сложившейся ситуации.
– Пока что мы решили приблизить каникулы, далее будем действовать в зависимости от эпидситуации: или рассмотрим вопрос о продлении, если будет положительная динамика, или будем принимать другие решения, – отметил глава минздрава.