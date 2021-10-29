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  2. Накануне Хэллоуина семья Джигана снялась в образе семейки Адамс

Накануне Хэллоуина семья Джигана снялась в образе семейки Адамс

Российский исполнитель Джиган и его супруга модель Оксана Самойлова устроили тематическую фотосессию со своими детьми по случаю приближающегося Хэллоуина. 

Звездная семья примерила на себя образ культовых Адамс. 

"Встречайте нас в образе легендарной семейки Адамс. Пока наши дети не ходили в английскую школу, мы знали об этом празднике только из американских фильмов. Но сейчас уже 4 года мы готовимся к нему как к важнейшему празднику в году. Дети начинают меня мучать костюмами примерно с января. В этом году из-за «незапланированных выходных» праздник в школе отменили, пришлось перенести вечеринку во двор. Не зря же готовились столько!  Ну и, конечно же, мы не упустили возможность сделать съемку и примерить новые образы", – подписала знаменитость свою публикацию в Instagram.


За полчаса пост собрал более пяти тысяч комментариев и более пяти сотен тысяч лайков. Подписчики оценили эксперимент. Кто-то отметил, что у Джигана слишком доброе лицо для такой роли. А вот остальных похвалили и подчеркнули, что им удалось войти в образ. 



Фото: instagram.com/samoylovaoxana
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