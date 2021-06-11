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  2. "Мы стали сильнее": Оксана Самойлова рассказала об отношениях с Джиганом после скандала с наркотиками

"Мы стали сильнее": Оксана Самойлова рассказала об отношениях с Джиганом после скандала с наркотиками

Оксана Самойлова и рэпер Джиган считаются одной из самых красивых и примерных пар российского шоу-бизнеса. Правда, так было не всегда. В феврале прошлого года семья едва не пережила развод на фоне наркотиков и алкоголя, которыми некоторый период злоупотреблял Джиган. Спустя время Оксана простила мужа, а недавно на своей странице в Instagram рассказала, как сейчас складываются отношения между ними. 


– За последние полтора года мы очень изменились, и эти изменения однозначно идут нам на пользу. Мы стали другими, мы стали сильнее. Не хочу выворачивать душу наизнанку, я к этому пока не готова, просто скажу, что время лечит любые раны, медленно, но верно. Каждый следующий день ты можешь вдыхать капельку глубже, – поделилась Самойлова. 

Свои откровения знаменитость дополнила атмосферными фотографиями на крыше одной из высоток Москвы. На снимках Оксана с Джиганом с трепетом смотрят друг на друга, обнимаются – в общем, показывают, что все у них в семье хорошо. 

Поклонники пары в комментариях искренне радуются за пару: «Какие вы красивые, молодцы, что остались вместе! Вы – пример», «Вы так друг друга дополняете. Вот действительно 2 половинки одного целого», «Пусть в вашей семье будет только любовь и счастье. Хватит с вас испытаний». 

Фото: instagram.com/samoylovaoxana
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