"Мы стали сильнее": Оксана Самойлова рассказала об отношениях с Джиганом после скандала с наркотиками

– За последние полтора года мы очень изменились, и эти изменения однозначно идут нам на пользу. Мы стали другими, мы стали сильнее. Не хочу выворачивать душу наизнанку, я к этому пока не готова, просто скажу, что время лечит любые раны, медленно, но верно. Каждый следующий день ты можешь вдыхать капельку глубже, – поделилась Самойлова.
Свои откровения знаменитость дополнила атмосферными фотографиями на крыше одной из высоток Москвы. На снимках Оксана с Джиганом с трепетом смотрят друг на друга, обнимаются – в общем, показывают, что все у них в семье хорошо.
Поклонники пары в комментариях искренне радуются за пару: «Какие вы красивые, молодцы, что остались вместе! Вы – пример», «Вы так друг друга дополняете. Вот действительно 2 половинки одного целого», «Пусть в вашей семье будет только любовь и счастье. Хватит с вас испытаний».
Фото: instagram.com/samoylovaoxana