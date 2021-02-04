Слово делегату VI Всебелорусского народного собрания Сергею Мазайло

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— Когда пришел сюда пять лет назад, был уверен, что телевидение — это наше все, — вспоминает Сергей Геннадьевич. — Сегодня чувствуется сильная конкуренция со стороны интернета. Это заставляет двигаться вперед. Пересечение интернет-пользователей и потребителей классического телевидения — всего пять — семь процентов. Тем не менее до 40 тысяч жителей Гродненской области смотрят канал «Гродно Плюс». Мы представлены в пакетах всех кабельных операторов региона. Работаем 24 часа в сутки. Доросли до того, что сами покупаем фильмы и сериалы. В конце года сделали гродненцам подарок, показав все фильмы, которые когда-либо были сняты в Гродно. Гордимся тем, что наши авторские ролики и программы общего содержания охотно покупают в России, Украине, Латвии. В нынешнем году я поступил в аспирантуру БГУ, планирую писать научную работу о региональном телевидении Беларуси.











С 2018 года Сергей Геннадьевич — депутат Гродненского городского Совета депутатов по Индурскому избирательному округу № 25.это внутренний позыв,Для Сергея Мазайло участие в предстоящем VI Всебелорусском народном собрании— большая честь и замечательный шанс обсудить волнующие вопросы с представителями разных сфер. Ведь на форуме будет представлена вся страна. С какими мыслями и предложениями он едет в Минск?признается делегат. —Кстати, в Гродно был очень хороший пример, когда решением горисполкома работникам ряда предприятий разрешили построить квартиры по себестоимости. Они были на 30—40 процентов дешевле, чем на рынке недвижимости. Тогда за полтора года многим удалось переехать в собственное жилье, в том числе четырем сотрудникам канала «Гродно Плюс». На этот год запланировано еще два подобных дома.Мой собеседник категорически не согласен с теми, кто ставит под сомнение важность Всебелорусского народного собрания. Этот формат народовластия давно подтвердил свою эффективность конкретными достижениями в экономике и социальной сфере, — уверен Сергей Геннадьевич. — Легко сказать, что все плохо. А вот высказать, что конкретно не устраивает, и, главное, внести конструктивные идеи, которые помогут изменить ситуацию в лучшую сторону — вот это настоящая позиция, от нее будет польза. Обидно, что некоторые люди не хотят слышать доводов разума. Мол, если ты не за нас, то ты против нас. Говорят, надо все сломать. Считаю, что это прямой путь в тупик.Для руководителя телеканала в числе приоритетных тем — экономическое развитие страны.Кто пять лет назад мог подумать, что региональный канал в Гродно станет одним из первых в стране, ведущим трансляции в HD-формате? Безусловно, новые технологии внедрялись с государственной поддержкой, но это только начало большой работы. Сегодня картинка в НD со спортивных мероприятий, концертов, фестивалей в Беларуси востребована и за рубежом.По мнению делегата, сейчас крайне важно внутреннее единство нашего общества. Показательным в этом плане стал Республиканский фестиваль национальных культур (традиционно проводится в Гродно), который демонстрирует всему миру, как можно жить в согласии людям разных народностей и религиозных конфессий.По мнению делегата, сейчас крайне важно внутреннее единство нашего общества.С 2018 года Сергей МАЗАЙЛО — депутат Гродненского городского Совета депутатов.