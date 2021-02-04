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Источник: Газета «Рэспублiка»
Газета «Рэспублiка»

Слово делегату VI Всебелорусского народного собрания Сергею Мазайло

«Мы не должны жить одним днем — нужно думать о будущем»

Директор телеканала «Гродно Плюс» Сергей Мазайло — человек в городе известный. Он прошел путь от корреспондента до директора телерадиовещательного канала. Это городской медиахолдинг: первый в стране телеканал, работающий в формате HD, радио MFM 105,0 и журнал «Гродно». На городском собрании уполномоченных Сергей Мазайло вновь избран делегатом Всебелорусского народного собрания от города Гродно.



С 2018 года Сергей Геннадьевич — депутат Гродненского городского Совета депутатов по Индурскому избирательному округу № 25.

— Решение стать депутатом — это внутренний позыв, — начинает беседу с волнующей его темы молодой руководитель. — Буквально на днях ко мне приходили две гродненки. Они уже три года на пенсии, но недавно их пригласили выйти на работу: на предприятии не хватает сотрудников. Согласились. А в чем вопрос? Он звучит так: почему бы не прибавить небольшой процент к пенсии за годы, которые они наработают свыше положенного? И определенная логика в этом есть.

Для Сергея Мазайло участие в предстоящем VI Всебелорусском народном собрании— большая честь и замечательный шанс обсудить волнующие вопросы с представителями разных сфер. Ведь на форуме будет представлена вся страна. С какими мыслями и предложениями он едет в Минск?



— Предложения, которые мне доверили озвучить, очень актуальны сегодня, — признается делегат. — Самое главное из них — это доступность жилья для молодых. Мы много говорим об ипотеке, накопительной системе стройсбережений, однако пока эти механизмы не заработали в полную силу. На мой взгляд, пришло время задуматься, что можно сделать, чтобы у молодежи появилась возможность эффективно решать свой квартирный вопрос. К примеру, можно было бы поддержать специалистов, работающих на государственных предприятиях. Почему нет? Ведь не секрет, что зарплата здесь ниже, чем в частном секторе экономики. Важно, чтобы предложения не просто были озвучены. Главное — сделать реальные шаги к тому, чтобы они были претворены в жизнь.

Кстати, в Гродно был очень хороший пример, когда решением горисполкома работникам ряда предприятий разрешили построить квартиры по себестоимости. Они были на 30—40 процентов дешевле, чем на рынке недвижимости. Тогда за полтора года многим удалось переехать в собственное жилье, в том числе четырем сотрудникам канала «Гродно Плюс». На этот год запланировано еще два подобных дома.



Мой собеседник категорически не согласен с теми, кто ставит под сомнение важность Всебелорусского народного собрания. Этот формат народовластия давно подтвердил свою эффективность конкретными достижениями в экономике и социальной сфере, — уверен Сергей Геннадьевич. — Легко сказать, что все плохо. А вот высказать, что конкретно не устраивает, и, главное, внести конструктивные идеи, которые помогут изменить ситуацию в лучшую сторону — вот это настоящая позиция, от нее будет польза. Обидно, что некоторые люди не хотят слышать доводов разума. Мол, если ты не за нас, то ты против нас.  Говорят, надо все сломать. Считаю, что это прямой путь в тупик.

Для руководителя телеканала в числе приоритетных тем — экономическое развитие страны.

— Мы не должны жить одним днем — нужно думать о будущем. Заботиться не только о себе, но и о подрастающем поколении. Крепкая экономика гарантирует выполнение социальных программ. Особенно важным считаю не забывать о поддержке семей. Ну и хотелось бы, повторюсь, появления четких схем решения квартирного вопроса.



Кто пять лет назад мог подумать, что региональный канал в Гродно станет одним из первых в стране, ведущим трансляции в HD-формате? Безусловно, новые технологии внедрялись с государственной поддержкой, но это только начало большой работы. Сегодня картинка в НD со спортивных мероприятий, концертов, фестивалей в Беларуси востребована и за рубежом.

— Когда пришел сюда пять лет назад, был уверен, что телевидение — это наше все, — вспоминает Сергей Геннадьевич. — Сегодня чувствуется сильная конкуренция со стороны интернета. Это заставляет двигаться вперед. Пересечение интернет-пользователей и потребителей классического телевидения — всего пять — семь процентов. Тем не менее до 40 тысяч жителей Гродненской области смотрят канал «Гродно Плюс». Мы представлены в пакетах всех кабельных операторов региона. Работаем 24 часа в сутки. Доросли до того, что сами покупаем фильмы и сериалы. В конце года сделали гродненцам подарок, показав все фильмы, которые когда-либо были сняты в Гродно. Гордимся тем, что наши авторские ролики и программы общего содержания охотно покупают в России, Украине, Латвии. В нынешнем году я поступил в аспирантуру БГУ, планирую писать научную работу о региональном телевидении Беларуси.



По мнению делегата, сейчас крайне важно внутреннее единство нашего общества. Показательным в этом плане стал Республиканский фестиваль национальных культур (традиционно проводится в Гродно), который демонстрирует всему миру, как можно жить в согласии людям разных народностей и религиозных конфессий.

vrublevskaya@sb.by

По мнению делегата, сейчас крайне важно внутреннее единство нашего общества.

С 2018 года Сергей МАЗАЙЛО  — депутат Гродненского городского Совета депутатов.
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Фото: Алексей БИБИКОВ
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