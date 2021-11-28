«Мы будем здесь, пока людям нужна помощь». Наш корреспондент на день стал волонтером в ТЛЦ «Брузги»

Девушки в синих куртках – студентки Гродненского государственного университета имени Я. Купалы. Лада учится на втором курсе, Ульяна – на третьем. Они помогают не только журналистам общаться с беженцами (от меня им отдельное большое спасибо), но и, например, медикам, чтобы наладить контакт с теми, кто плохо себя чувствует. В куртках красного цвета – представители белорусского Красного Креста и БРСМ.С Еленой Грецкой, волонтером «Доброго Сердца», встречаемся утром. До завтрака еще полчаса – необходимо все расфасовать, чтобы не возникало заминок. Предлагаю свою помощь:Лена протягивает мне красную куртку с надписью БРСМ.Моя коллега – волонтер опытный, на границе – с первого дня. Говорит, что за все время (в том числе, когда беженцы еще жили в лесу) здесь отработало около 140 добровольцев из числа активистов союза молодежи. Все ребята не сомневаются, что делают нужное дело, и готовы возвращаться сюда, пока в этом будет необходимость:Справа завтрак получают мужчины. Когда все готово, выстраиваемся с другими волонтерами в цепочку. Я с Леной выдаю печенье, ребята разливают чай. В палатке слева, где также работают волонтеры БРСМ, обеспечивают питанием женщин и детей. В дополнение к чаю с печеньем они получают фрукты, йогурты, молоко. Процесс довольно долгий. Последний человек выходит из палатки приблизительно через полтора часа.После отправляемся в специально организованный для журналистов неподалеку от ТЛЦ пресс-центр, чтобы согреться, выпить горячего чая и пообщаться в тишине. Елена эмоционально рассказывает:Наш разговор прерывает волонтер Андрей Гановко. Парням нужна помощь в разгрузке бусиков с наборами продуктов.Все слажено, ребята сработались. Кто-то подает коробки и пакеты из авто, кто-то складирует все это в палатках. Справляемся быстро.…Став непосредственным участником событий на польской границе, тему кризиса с беженцами Лена часто обсуждает с друзьями, родителями.Через час к палаткам подъезжают грузовые автомобили. В огромных металлических бидонах - перловая каша. В 14 часов - обед, а для волонтеров – очередное задание. Снова работаем на раздаче, так проходят еще полтора часа… Чувствую, как кто-то дергает меня за рукав. Мужчина лет 30 говорит на еле понятном английском: «помощь», пытается объяснить, что его жене нужна теплая обувь. Отвожу беженца к представителям Красного Креста, которые как раз вчера раздавали нуждающимся сапоги.…Рабочий день волонтеров окончен. Перед тем как покинуть лагерь, интересуемся: не понадобится ли еще какая помощь. Говорю Лене большое спасибо и отправляюсь отписывать этот материал, а она – домой, чтобы завтра приехать снова. Это будет ее очередной день на границе.