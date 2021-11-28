«Мы будем здесь, пока людям нужна помощь». Наш корреспондент на день стал волонтером в ТЛЦ «Брузги»

В транспортно-логистическом центре «Брузги», где временно вынуждены проживать около двух тысяч беженцев, желающих попасть в Германию (об этом они говорят нам постоянно, а еще не преминут поинтересоваться: «есть ли хорошие новости?»), существует четкий распорядок. Люди знают, во сколько нужно встать в очередь, чтобы получить завтрак пораньше, беженцам заблаговременно сообщают о походе в баню и обменный пункт. Для обеспечения безопасности и создания комфортных условий (насколько это возможно) в ТЛЦ работают сотрудники МЧС, Госпогранкомитета, военные, медики. И, конечно же, волонтеры.
Девушки в синих куртках – студентки Гродненского государственного университета имени Я. Купалы. Лада учится на втором курсе, Ульяна – на третьем. Они помогают не только журналистам общаться с беженцами (от меня им отдельное большое спасибо), но и, например, медикам, чтобы наладить контакт с теми, кто плохо себя чувствует. В куртках красного цвета – представители белорусского Красного Креста и БРСМ.
С Еленой Грецкой, волонтером «Доброго Сердца», встречаемся утром. До завтрака еще полчаса – необходимо все расфасовать, чтобы не возникало заминок. Предлагаю свою помощь:
– Лишними руки не будут, – Лена протягивает мне красную куртку с надписью БРСМ.
Моя коллега – волонтер опытный, на границе – с первого дня. Говорит, что за все время (в том числе, когда беженцы еще жили в лесу) здесь отработало около 140 добровольцев из числа активистов союза молодежи. Все ребята не сомневаются, что делают нужное дело, и готовы возвращаться сюда, пока в этом будет необходимость:
– Беженцам нужна помощь каждый день. Для находящихся здесь неважно, будни это или выходные (работаем семь дней в неделю), да и мы уже не думаем об этом. В лагере очень много детей, беременных женщин. Конечно, условия, которые созданы сейчас, благодаря усилиям нашей страны во сто крат отличаются, от тех, что были в лесу. Но все равно смотреть на это спокойно – poker face – не получается. Наша задача – оказывать помощь в каких-то организационных моментах. Ребята выгрузят и машину с гуманитарной помощью, подежурят у бани, раздадут теплые вещи, сухпайки, еду дважды в день. Совсем скоро людей начнут пропускать группами в палатки для раздачи еды. Встречаемся здесь через пять минут.
Справа завтрак получают мужчины. Когда все готово, выстраиваемся с другими волонтерами в цепочку. Я с Леной выдаю печенье, ребята разливают чай. В палатке слева, где также работают волонтеры БРСМ, обеспечивают питанием женщин и детей. В дополнение к чаю с печеньем они получают фрукты, йогурты, молоко. Процесс довольно долгий. Последний человек выходит из палатки приблизительно через полтора часа.
После отправляемся в специально организованный для журналистов неподалеку от ТЛЦ пресс-центр, чтобы согреться, выпить горячего чая и пообщаться в тишине. Елена эмоционально рассказывает:
– Не могу представить, насколько сложно здесь находиться этим людям. Не только физически, но и морально. Они далеко от дома, понятия не имеют, как долго все это продлится и что будет с ними дальше. Многие потеряли связь с родственниками, не знают, живы они или нет. Да, они все хотят в Германию, благодарят белорусов и нашего Президента за то, что не оставили в беде. То, что сейчас у них есть крыша над головой – очень важно. Люди стали сдержаннее, спокойнее, как мне кажется. Мы своими глазами видели, в какой панике беженцы находились, когда жили в лесу. Наши волонтеры привозили и туда гуманитарную помощь, формировали небольшие пакеты с продуктами.
Наш разговор прерывает волонтер Андрей Гановко. Парням нужна помощь в разгрузке бусиков с наборами продуктов.
– Не вопрос!
Все слажено, ребята сработались. Кто-то подает коробки и пакеты из авто, кто-то складирует все это в палатках. Справляемся быстро.
…Став непосредственным участником событий на польской границе, тему кризиса с беженцами Лена часто обсуждает с друзьями, родителями.
– Вечером, возвращаясь в теплую уютную квартиру, понимаю, как часто мы не ценим, на первый взгляд, привычных для нас мелочей. Не ценим спокойствия на улицах наших городов. Часто разговариваю об этом с ребятами, в том числе и с теми, кто, бывает, жалуется на свою якобы плохую долю.
Через час к палаткам подъезжают грузовые автомобили. В огромных металлических бидонах - перловая каша. В 14 часов - обед, а для волонтеров – очередное задание. Снова работаем на раздаче, так проходят еще полтора часа… Чувствую, как кто-то дергает меня за рукав. Мужчина лет 30 говорит на еле понятном английском: «помощь», пытается объяснить, что его жене нужна теплая обувь. Отвожу беженца к представителям Красного Креста, которые как раз вчера раздавали нуждающимся сапоги.
…Рабочий день волонтеров окончен. Перед тем как покинуть лагерь, интересуемся: не понадобится ли еще какая помощь. Говорю Лене большое спасибо и отправляюсь отписывать этот материал, а она – домой, чтобы завтра приехать снова. Это будет ее очередной день на границе.