МВД: за последние несколько дней задержаны 10 несовершеннолетних наркосбытчиков

За несколько дней сотрудниками милиции были задержаны десять подростков за распространение наркотиков в столице, Минской, Витебской и Могилевской областях. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства внутренних дел.
Уточняется, что каждый из них откликнулся в соцсетях на предложение о работе от интернет-магазина по продаже наркотиков. Так, самый юный из подозреваемых получил "премию" 250 долларов.
По данным ГУНиПТЛ МВД, в текущем году 123 человека погибли от передозировки. В большинстве из этих случаев запрещенные вещества были куплены в онлайн-маркетах.
Фото из архива БЕЛТА