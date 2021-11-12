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МВД: за последние несколько дней задержаны 10 несовершеннолетних наркосбытчиков

За несколько дней сотрудниками милиции были задержаны десять подростков за распространение наркотиков в столице, Минской, Витебской и Могилевской областях. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства внутренних дел.


Уточняется, что каждый из них откликнулся в соцсетях на предложение о работе от интернет-магазина по продаже наркотиков. Так, самый юный из подозреваемых получил "премию" 250 долларов. 

По данным ГУНиПТЛ МВД, в текущем году 123 человека погибли от передозировки. В большинстве из этих случаев запрещенные вещества были куплены в онлайн-маркетах. 

Фото из архива БЕЛТА
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