МИД Беларуси подготовил подробный ролик о том, кто и как может въехать в Беларусь без визы

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Обновленный порядок вступил в силу с 17 октября текущего года на основании Указа Президента Беларуси от 14 сентября, которым регулируется внесение ряда изменений в Указ Президента Республики Беларусь от 9 января 2017 года № 8 "Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан".В частности, действие введенного Указом № 8 безвизового порядка въезда в Беларусь на срок не более тридцати суток и выезда из страны распространено, помимо Национального аэропорта Минск, на пункты пропуска "Аэропорт Брест", "Аэропорт Витебск", "Аэропорт Гомель", "Аэропорт Гродно" и "Аэропорт Могилев". Эта мера призвана упростить въезд иностранных граждан в Беларусь и содействовать развитию деловых, межличностных контактов, въездного туризма.Указом уточнен перечень государств, в отношении граждан которых установлен безвизовый порядок въезда и выезда.Учитывая, что сегодня взаимные безвизовые поездки граждан Беларуси и Китая регламентируются межправительственным соглашением о взаимном безвизовом режиме от 10 июня 2018 года с еще более преференциальным режимом, а граждан Беларуси и Албании – межправсоглашением о взаимной отмене визовых требований от 27 декабря 2019 года, Албания и Китай исключены из указанного перечня.Безвизовый въезд граждан Китая и Албании в Беларусь, как и ранее, осуществляется на основании двусторонних соглашений через все открытые для международного пассажирского сообщения пункты пропуска.Также из перечня государств исключены Соединенные Штаты Америки.Безвизовый порядок въезда и выезда (при условии наличия в действительном документе для выезда за границу действительной многократной визы государств – членов Европейского союза или государств – участников Шенгенской зоны с отметкой о въезде на территорию государства – члена ЕС или государства – участника Шенгенской зоны, а также авиабилетов с подтверждением в них даты вылета из Национального аэропорта Минск, аэропортов Брест, Витебск, Гомель, Гродно, Могилев) расширен на граждан следующих стран: Египет, Иордания, Иран, Пакистан, ЮАР.