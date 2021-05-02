Формула-1. Гран-при Португалии. Квалификация

Лучшего показателя для самоутверждения немецкой команды нельзя было бы и придумать. Завершившаяся вчера на португальском автодроме Алгарве квалификация 3-го этапа чемпионата мира гонок Формула-1 принесла «Мерседес» два первых места для старта сегодняшней гонки в рамках Гран-при Португалии.







Размечтавшиеся было после двух первых гонок календаря противники немецкой «конюшни» вынуждены были признать, что чемпионские болиды не потеряли своего преимущества в скорости, как это могло показаться после феерического начала этого сезона в исполнении Макса Ферстаппена и команды «Ред Булл». О никуда не девшемся доминировании «Мерседес» можно судить даже по тому, что поул-позишн досталась на этот раз Вальтерри Боттасу, а не действующему чемпиону Льюису Хэмилтону. Как сказали бы скептики, раз уж финну удалось проехать быстрее всех решающий круг, то немецкие машины действительно имеют преимущество над соперниками.



Это 17-й поул в карьере Боттаса. Примечательно, что именно столько же выиграл квалификаций в своей гоночной биографии знаменитый британский чемпион Формулы-1 Джеки Стюарт, владеющий тремя титулами. Вальттерри же пока может похвастать лишь двумя вице-чемпионскими званиями, оставаясь неизменно в тени блистающего на фоне остального пелотона Льюиса Хэмилтона.

И все же не будем торопиться с окончательными выводами по поводу сегодняшней гонки и технической формы «Мерседес». Как говорится, очки за поул-позишн не дают. А за 66 кругов дистанции, которую 20 машин должны пройти от старта до финиша, всякое может случиться. Тем более, что скорость болидов «Ред Булл» позволяет составить конкуренцию чемпионским болидам. По крайней мере, Макс Ферстаппен имел возможность опередить Боттаса в финальном сегменте квалификации, что он и сделал в первой же попытке. Однако мгновение, на которое машина голландца выехала всеми 4-мя колесами за пределы трассы в одном из поворотов, не укрылось от беспристрастных контрольных датчиков. Быстрый круг лидера команды «Ред Булл» был аннулирован. А в своей второй и финальной попытке голландец не стал излишне рисковать, чтобы и вовсе не оказаться в хвосте первой «десятки» на стартовой решетке. В итоге в официальном протоколе Макс уступил времени поула почти 0.4 сек.

Более опытный Серхио Перес, проехал еще на 0.15 сек медленнее. Мексиканец будет стартовать рядом со своим напарником со второго ряда.

Сюрпризы от Сайнса, Окона и Феттеля

Если уж и ожидали мы увидеть на третьем ряду стартового поля машину «Феррари», то скорее думали о Шарле Леклере, чем о Карлосе Сайнсе. Испанец свою дебютный сезон в скудерии начал в целом неплохо. И даже проиграв своему напарнику в обеих квалификациях, затем в гонке показывал хороший темп, практически не отставая от лидера своей команды. Но оптимисты, верящие в талант Карлоса, ссылались на недостаток его опыта именно за рулем красной машины. Ну, что ж, если причина была только в этом, то португальская квалификация продемонстрировала, что обкатку Сайнс уже прошел. И теперь можно от него ждать хороших результатов, не ссылаясь на извинительный аргумент недостаточного знакомства с итальянским болидом.

Что же касается Эстебана Окона, то прошлая квалификация в итальянской Имоле, где француз на пол-секунды опередил своего именитого напарника Фернандо Алонсо, для многих была просто исключением. Двукратный испанский чемпион вернулся в гонки не для того, чтобы уступать какому-то юнцу, также пропустившему предыдущий сезон из-за отсутствия мест в командах. Однако на трассе в Алгарве вчера Эстебан был просто неудержим. Сначала он проехал свой зачетный круг во втором сегменте почти на 0.9 секунды быстрее испанца, а затем еще и в завершающей стадии квалификации Окон сумел показать 6-е время. В итоге Фернандо проигрывает пока в своей дуэли с напарником 1:2, а главное, что стартовать в гонке он будет лишь с 13-го места.





Приятным сюрпризом для многих оказался и относительный успех Себастьяна Феттеля. Многие уже, наверное, списали немецкого чемпиона со счетов, несмотря на его 4 титула. Мол, постарел, не выдерживает прессинга, не способен найти общего языка с новой для себя машиной. Но попадание в финальный сегмент квалификации явилось настоящей португальской «изюминкой на торте» для фанатов немецкого гонщика. Тем более, что в 15-ти предыдущих гонках ему этого не удавалось сделать. Правда, сам Себастьян остался весьма недоволен своим выступлением. По его мнению, машина на этот раз позволяла ему показать куда более успешный круг. Достаточно сказать, что своему собственному времени, показанному во втором сегменте, Феттель уступил почти 0..8 (!) секунды.

Хотелось бы надеяться, что в гонке немецкий гонщик на своем «Астон Мартин» сумеет тряхнуть, что называется, стариной и прорваться в лидирующую «шестерку». А то ведь пока что тройка чемпионов в лице Феттеля, Алонсо и Райкконнена едет совсем не по-чемпионски, как правило, пропуская в роли «круговых» действующего лидера чемпионата Льюиса Хэмилтона в каждой гонке.

Что там у «МакЛарен»?

Ландо Норрис, занимая пока 3-е место в личном зачете, сумел протащить свой «МакЛарен» лишь на 7-е место стартовой решетки. Почему протащить? Потому что его более опытный напарник Даниель Риккиардо и вовсе не сумел выйти из первого сегмента квалификации. Ошибки в настройках? Похоже, что так. Так бесславно австралиец еще ни разу не проводил в своей карьере субботний показательный смотр на скорость на одном зачетном круге.





Остается лишь надеяться, что непосредственно в гонке машины знаменитой британской конюшни еще покажут, на что они действительно способны. Для этого Риккиардо достаточно будет прорваться в «очковую зону», а Ландо подняться на подиум. Выглядит невероятно? А на мой взгляд, почему бы и нет?

Ай да Рассел, ай да … молодец!

По чем следует оценивать потенциал болидов «Уильямс»? По тому, что Николя Латифи едва сумел обойти обоих дебютантов команды «Хаас»? Или по тому, что Джордж Рассел чуть было не прошел в 3-й сегмент квалификации? Наверное, правильнее будет просто взять среднее арифметическое между результатами этой канадско-британской пары пилотов. 11+18=29 и разделить на два. Получится 14.5 То есть истинное место команды «Уильямс» на стартовой решетке должно быть в пределах 14-15 места.

И тогда все, что выше этого, следует считать успехом талантливого Джорджа, а все, что ниже – неспособностью Николя реализовать потенциал вверенной ему техники. Выводов же из этого следует два. Во-первых, Рассел действительно очень быстрый пилот, и в «Мерседес» на следующий сезон его наверняка заберут. Во-вторых, после смены своих хозяев легендарный «Уильямс» начал свое возрождение. Вот только, кто будет возрождать эту марку, когда Джордж все же покинет пригревшие его на несколько лет пенаты?

Не гоже для лидеров

Трасса Алгарве, которую зачастую называют Портимау из-за близости находящегося здесь с таким названием города и знаменитого португальского порта, достаточно специфична. Построенная в 2006-м году для международных соревнований по авто- и мотоспорту, она характерна своими спусками и подъемами, скрывающими приближающиеся повороты. К тому же новое покрытие, положенное в прошлом году в связи с неожиданно открывшейся возможностью принять у себя Гран-при Португалии Формулы-1, до сих пор остается недостаточно абразивным. Гонщики жалуются на излишнее скольжение машин на трассе. Да и ветра, которыми славится атлантическое побережье, заставляют пилотов внимательно относиться к внешнему воздействию на их относительно легкие болиды. Все это создает элементы непредсказуемости, что мы уже имели возможность наблюдать как в прошлогодней гонке, так и во вчерашней квалификации.





И в результате даже опытные гонщики оказались жертвами этой самой непредсказуемости. Алонсо непростительно много уступил Окону в «Альпине», Риккиардо провально проиграл квалификационную дуэль Норрису в «МакЛарене». Кими Райкконен, хоть и не так заметно по количеству потерянных мест (15-я позиция против 12-й), но все же почти 0.6 сек проиграл Антонио Джовинацци в «Альфа Ромео».

Но если испанцу и австралийцу нечем особо похвастать из прошлых выступлений на этом автодроме, то финский чемпион за прорыв на первом круге прошлогодней гонки завоевал специальный приз от руководства Формулы-1. Стартовав 16-м на своей скромной «Альфа Ромео» 41-летний Кими смог в блистательной манере тогда пройти 10 (!) машин, рискнув поставить на стартовый отрезок более мягкие шины в условиях накрапывающего дождика.

Если в этот раз Райкконнен сможет нам подарить хотя бы часть из прошлогоднего старта, то мы и за это уже будем благодарны финскому ветерану.

Мазепин продолжает учиться

Российский гонщик после непростительного обилия разворотов и аварий в первых двух гонках своего дебютного сезона в Формуле-1 решил пойти другим путем. Этот путь руководство «Хаас» назвало тактикой «шаг назад, два шага вперед». То есть Никите было объяснено, что от него не ждут сиюминутных результатов и что нет смысла для их достижения «гробить» технику. Вместо того, чтобы сразу попытаться найти предел возможностей машины, более разумно будет постепенно подбираться к этому пределу, совершенствуя свое мастерство.

В итоге российский гонщик вновь уступил в квалификации своему напарнику Мику Шумахеру. Мазепин проехал свой лучший круг вчера на 0.45 сек медленнее немецкого пилота и будет стартовать с последнего места.

Спасибо, Айртон…

Португальцы почитают своих соотечественников, добивающихся успехов в спорте. Автогонки не являются исключением из этого правила. А поскольку Бразилия говорит на таком же португальском языке, лишь слегка смягченном латиноамериканским акцентом, то и все бразильские гонщики для португальцев являются «своими». Понятно, что первым в этом списке стоит легендарный Айртон Сенна, сумевший за свою короткую жизнь (всего 34 года) добиться не только 3-х чемпионских титулов, но и любви многих миллионов болельщиков.

Вчерашний день был поводом вспомнить о трагической гибели бразильского «волшебника», которая случилась ровно 27 лет назад в этот день в итальянской Имоле. Пустующие трибуны Алгарве, санитарные меры, лишившие из-за коронавируса португальцев возможности приехать на гонки... И взамен плакатов с портретами любимых пилотов, которыми всегда изобилуют места для зрителей, скромная , но искренняя надпись на рекламных растяжках над трассой: «Obrigado Airton”. Коротко и трогательно: “Спасибо, Айртон”.

