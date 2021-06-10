Такое мнение сегодня высказал председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания по образованию, культуре и науке Игорь Марзалюк, отвечая на вопросы журналистов перед парламентскими слушаниями на тему «Национальная система образования: состояние, законодательное регулирование, пути совершенствования»:
– Люди, которые смутно знают историю, не разбираются в элементарных вещах, не узнают в лицо Янку Купалу, Якуба Коласа или Максима Богдановича, путают XX столетие с пятнадцатым – это не комильфо. Когда мы знаем свои исторические традиции, мы начинаем себя уважать. Кстати, моя книжка «Гiсторыя беларускай дзяржаўнасцi» – это основа нового социально-гуманитарного курса, и эта дисциплина будет стержневой. Там будут изучаться и исторические формы государственности, и эволюция всех государственных институтов, и наша белорусская специфика.
Фото: архив БЕЛТА
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Марзалюк об инициативе сделать экзамен по истории Беларуси обязательным при поступлении в вузы: это будет честно, правильно и достойно
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