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Макей в Стокгольме встретился с главой МИД Турции

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в Стокгольме встретился с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу МИД Беларуси.


Подтверждена готовность к развитию всестороннего сотрудничества, включая взаимную поддержку на международных площадках. 

Напомним, Владимир Макей прибыл 1 декабря в Швецию для участия в заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ, которое пройдет 2–3 декабря. Во время визита запланированы также двусторонние встречи с коллегами, министрами иностранных дел ряда зарубежных государств, руководством ОБСЕ. 

Фото: архив БЕЛТА
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