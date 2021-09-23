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  2. Макей обсудил с вьетнамским коллегой реализацию совместных проектов в сфере промкооперации

Макей обсудил с вьетнамским коллегой реализацию совместных проектов в сфере промкооперации

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей сегодня в Нью-Йорке встретился с главой МИД Вьетнама Буй Тхань Шоном, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского внешнеполитического ведомства.


Их общение получилось открытым и конструктивным. Стороны обсудили перспективы развития торгово-экономического сотрудничества, включая реализацию совместных проектов в сфере промышленной кооперации.

Напомним, Макей 21-28 сентября посещает Нью-Йорк и принимает участие в 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Фото: БЕЛТА
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