Макей обсудил с вьетнамским коллегой реализацию совместных проектов в сфере промкооперации

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей сегодня в Нью-Йорке встретился с главой МИД Вьетнама Буй Тхань Шоном, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского внешнеполитического ведомства.
Их общение получилось открытым и конструктивным. Стороны обсудили перспективы развития торгово-экономического сотрудничества, включая реализацию совместных проектов в сфере промышленной кооперации.
Напомним, Макей 21-28 сентября посещает Нью-Йорк и принимает участие в 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Фото: БЕЛТА