Макаревич о новациях в Конституцию: ВНС будет высшим органом народовластия

Работа над проектом Основного закона Беларуси – на финишной прямой. О том, какие изменения ожидаются касаемо Всебелорусского народного собрания, рассказал в эфире программы "Актуальный микрофон" на Первом Национальном канале Белорусского радио председатель Молодежного парламента при Национальном собрании, член Конституционной комиссии Егор Макаревич.
– По вопросам работы над полномочиями ВНС Президентом была поставлена задача не сломать систему и не сделать хуже. Всебелорусское народное собрание за четверть века зарекомендовало себя как стабилизатор, его не нужно бояться. Это орган, который получает конституционный статус, он будет обеспечивать стабильность в обществе, определять ключевые направления нашего государства. По сути, будет являться высшим органом народовластия. То есть это совершенствование процесса управления государством: в этом больше демократии, нежели в каких-то вещах, которые нам пытаются навязать оппоненты. И в случае ситуаций, когда происходит кризис власти, народный форум будет выступать рупором народа. Туда войдут не только действующие депутаты, но и представители гражданского общества, трудовых коллективов, молодежь, – поделился мнением он.
Руководитель Молодежного парламента напомнил еще одну задачу, поставленную Главой государства:
– Это преемственность поколений. Важно, чтобы молодежь, которая приходит в том числе и в органы государственной власти, ориентировалась на определенный опыт тех людей, которые стояли у истоков создания государства, – заключил он.