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  2. Любецкая о новой Конституции: на первый план выходят вопросы национального суверенитета

Любецкая о новой Конституции: на первый план выходят вопросы национального суверенитета

Об этом заявила депутат Палаты представителей Национального собрания, член Конституционной комиссии Светлана Любецкая в эфире телеканала "Беларусь 1" во время обсуждения новаций Основного закона. 


- С учетом происходящих в мире процессов и событий последних лет, на первый план выходят вопросы национального суверенитета. При чем он включает в том числе информационный суверенитет. Корректировки касаются усиления защиты персональных данных, защиты частной и личной жизни от посягательств. В целом, защиты государства от несанкционированного вторжения в информационную сферу. Эти вопросы как новеллы нашли свое отражение в законпроекте, - подчеркнула она.  

Фото из архива БЕЛТА
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Фото: Сергей МИЦЕВИЧ
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