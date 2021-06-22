Лукашенко: за последний год мы испытали на себе самые современные технологии гибридной войны

Об этом заявил сегодня Президент Беларуси во время мероприятий в Брестской крепости, посвященных 80-летию начала Великой Отечественной войны. При этом Александр Лукашенко, обращая внимание собравшихся на события военного времени, отметил:
– Захватчики – а против Советского Союза воевала почти вся Европа – не понимали тогда, почему даже в самых отчаянных ситуациях советский солдат не сдавался. Как вообще он смог выстоять и в итоге победить? Также сегодня нас не понимают потомки тех, кто в сороковые шли по белорусской земле на Москву, жгли дома и уничтожали людей. Недоумевают, почему мы все еще существуем на этой земле как государство. Видимо, им этого не дано понять.
Президент особо почеркнул, что на реализацию "цветного блицкрига" были брошены огромные финансовые ресурсы и за последний год мы испытали на себе действие самых современных технологий гибридной войны.
– Белорусы все чаще спрашивают: так что, воевать будем? Да бросьте, белорусы. Мы уже давно воюем. Просто война приобрела другие формы. Уже не будет тех войн. Уже в эти ворота (в Брестской крепости. – Прим. ред.) они не попрут тысячами солдат. Война начнется и всегда начинается в современных условиях изнутри государств.
Александр Лукашенко предложил взглянуть на пример любой из "цветных революций" последних лет:
– Было сделано все, чтобы взорвать общество изнутри. А они потом придут нас "спасти". Сценарии прописаны. Роли распределены. Просто мы оказались сильнее и мудрее. Рискну сказать, что даже сильнее, чем в 41-м наши предшественники. Потому что мы определяем свою судьбу сами. Мы здесь решаем: провоцировать их или нет. Ждать, пока они сюда прорвутся и порвут нас, или нет. Мы суверенное и независимое государство. Так будет впредь!
Все эти недружественные процессы одновременно заставляет быть сильными:
– За нами правда, и мы – наследники великого поколения, которое подарило нам мир, жизнь и независимость… Это святое воинство и сегодня помогает нам беречь родную Беларусь. Помогает прежде всего примером несгибаемой стойкости, мужества и самоотверженности, проявленных в годы Великой Отечественной войны.
В этот скорбный день каждого разумного белоруса переполняют особые чувства. Александр Лукашенко сказал:
– Сегодня мы славим подвиг нашего народа, чествуем ветеранов и скорбим о погибших. Склоняем головы перед героями и невинными жертвами войны. Помните: эта память священна и незыблема. Так есть, так должно быть и так будет всегда!
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко: за последний год мы испытали на себе самые современные технологии гибридной войны
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