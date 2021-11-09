Лукашенко высказался об истоках и причинах миграционного кризиса

В интервью российскому журналу «Национальная оборона» Президент Беларуси, отвечая на вопрос главного редактора издания Игоря Коротченко, подробно остановился на истоках и причинах миграционного кризиса на границе Беларуси с ЕС. Интервьюер, в частности, напомнил о вчерашнем высказывании пресс-секретаря МИД РФ Марии Захаровой о том, что польским политикам, обвиняющим Минск в проблемах с мигрантами, не мешало бы вспомнить, как при самом активном участии Варшавы был разрушен Ирак. Более 2 тысяч польских солдат вторглись в это суверенное государство устанавливать демократию. И почему бы полякам сегодня не принять как минимум столько же «благодарных иракцев»?
– Мария очень компактно и точно высказалась в этом отношении, – отметил Александр Лукашенко. – Ведь это все было на моих глазах. Я в эти истоки был погружен. Я знал Хафеза Асада, Саддама Хусейна, Муаммара Каддафи. Мы были с ними в очень добрых, близких отношениях. Мы встречались с ними. Величайшие мыслители. Добавьте сюда Фиделя Кастро. Это люди, которые в силу своего положения очень хорошо понимали, что происходит. Это были лидеры в своих государствах. И эти мерзавцы (западные политики. – Прим. ред.) их просто убили. И Башара Асада (сына Хафеза Асада. – Прим. ред.) они также хотят уничтожить. Он очень добрый, порядочный человек. Но он неугоден им.
По словам Александра Лукашенко, Западу надо было переустроить Ближний и Средний Восток:
– Тунис, Ливия, Сирия, Афганистан... Они не просто расшатали Ближний и Средний Восток, они уничтожили государственность – ту, которая была. Да, специфическая, не такая, как в России, Беларуси, а тем более у англосаксов. Своя специфика, мы это прекрасно понимаем. Что, лучше стало? Они же демонстративно это делали. Повесили Саддама Хусейна, на кол посадили Муаммара Каддафи... Это была дикость. Они уничтожили все, что там было, уклад жизни. Куда деваться людям?
Глава государства отметил, что самое страшное для разоренных стран – даже не война:
– Самое страшное – отсутствие всякой перспективы. Люди обречены не на выживание, а на дикое, жуткое существование. И абсолютно беспросветно всё. Что им делать? Надо искать лучшей жизни. А тут устами Меркель и другими: "Приезжайте к нам". Они их позвали. И пошел транзит.
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