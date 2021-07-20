Об этой задаче Александр Лукашенко напомнил сегодня во время совещания по приоритетам внешней политики на современном этапе.
– Мы половину производимого продаем – и это не сотни миллиардов долларов. И рынки наши понятно где. На тех рынках против нас санкций не ввели. А если мы не можем сегодня купить немецкие комплектующие, так недавно МАЗ, по-моему, продемонстрировал, как они будут работать. Они совместное предприятие в белорусско-китайском Парке создали, производят для себя двигатели, трансмиссии... Точно так БЕЛАЗ – два таких крупных предприятия. Что за проблема? Такие двигатели уже производят не только на территории Германии, но и в других странах. Просто шевелиться нужно.
Стремление искать комплектующие в других странах, чем порой грешат некоторые предприятия, не соответствует требованиям Главы государства об импортозамещении:
– Почему мы до сих пор в шапку спали и не создавали эти производства, а всегда радовались тому, что мы были сборочным цехом?! Поэтому какие бы ни были проблемы и сложности, эти санкции не должны никак повлиять на развитие нашей страны. Как имеем 3,5 процента ВВП по полугодию, так должны выдержать и до конца года. Да, очень сложно, трудно – главная задача, как на фронте: выстоять и победить.
Фото: БЕЛТА
Опубликовано:
802
Лукашенко требует преодолеть санкции без негативных последствий для страны
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter