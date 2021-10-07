Лукашенко: надо выстроить план возобновления отношений Беларуси и Венесуэлы и реализовать его за два-три года

– Поскольку в Беларуси не просто очень хорошо знают, помнят нашего друга – твоего брата. Хорошо, что, уважаемый Адан, ты приехал в это время. Есть о чем поговорить, есть общие вопросы, которые мы должны обсудить. И сразу же хочу сказать, что дело не только в тех санкциях, которые введены против Венесуэлы и Беларуси, абсолютно нет. У нас есть мощная и серьезная база и фундамент нашего сотрудничества, заложенные еще в те времена…
При этом Александр Лукашенко заметил, что обе страны сегодня слабо пользуются теми преимуществами, которые были созданы много лет назад:
– У нас есть на что опереться, чтобы в современных условиях противодействовать любым атакам на наши государства. И мы полны решимости в этом направлении действовать. Думаю, настало время подвергнуть ревизии наши отношения… Нам надо выстроить план возобновления наших интенсивных отношений и реализовать его в ближайшие два-три года.
– Для меня всегда было и остается большой честью пожать вам руку и поприветствовать вас. Я хочу поблагодарить за ту любовь и поддержку, которую выражает белорусский народ в отношении Чавеса. Будьте уверены, что это отношение и эмоции точно такие же, которые испытывает венесуэльский народ к белорусскому.
Гость передал привет Главе государства от лидера Венесуэлы Николаса Мадуро.
Адан Чавес Фриас посещает Беларусь 6–10 октября. В программе визита спецпосланника президента Венесуэлы – встреча с председателем Совета Республики Натальей Кочановой и председателем Палаты представителей Владимиром Андрейченко. Как ожидается, венесуэльский гость выступит с лекцией в БГУ и примет участие в открытии выставки "Трансатлантик арт-месседж" в Национальной библиотеке.
Фото: БЕЛТА
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