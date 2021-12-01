Лукашенко: среди организаторов доставки беженцев к границе Беларуси были россияне, включая чеченцев

– сказал он.По словам Александра Лукашенко, они помогали людям в Беларуси попасть на границу и "возможно, преодолевать" ее.– сказал Президент Беларуси.Он также напомнил, что ЕС разорвал договор о реадмиссии с Беларусью.– сказал Александр Лукашенко.