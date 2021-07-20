Об этом Глава государства заявил сегодня во Дворце Независимости на совещании по приоритетам внешней политики на современном этапе.
– В министерстве должны четко понимать, что современный мир не ограничивается лишь странами Европейского союза. Он гораздо шире. В таких регионах, как Азия (я имею в виду Китай, Индию, Пакистан, Вьетнам, с которыми у нас добрые отношения), Африка, Латинская Америка, в странах Персидского залива, Ближнего Востока (особенно в Турции) – огромный потенциал и безграничные возможности. Для нас безграничные возможности. Для страны не гигантского размера. Что по экономике, что по территории и населению. Мы просто не всегда умеем ими эффективно пользоваться. А кое-кто не проявляет особого рвения, чтобы выполнить достигнутые на уровне хотя бы Главы государства договоренности. Перечисленные страны не выдвигают никаких ультиматумов и не призывают дожимать Беларусь, как наши отдельные соседи.
Александр Лукашенко поручил Премьер-министру Роману Головченко и Главе Администрации Президента Игорю Сергеенко обратить серьезное внимание на работу белорусских дипломатических представительств в Европе. Задал вопрос:
– Зачем нам там держать кучу дипломатов, если мы вообще с ними не торгуем? А политические отношения, дипломатия – они не просто отсутствуют, они во вред государству? Если там надо один посол и помощник – ну, оставьте их. Пойдет – добавим. Надо просто с точки зрения жизни и практики к этому подойти. Что мы щеки надуваем и пытаемся раздувать эти дипломатические представительства? Недавно мы вроде начали этот процесс, но он идет ни шатко ни валко. Как будто кто-то хочет замусолить.
Позиция Главы государства: сегодня как никогда важна работа там, где нас ждут и где создан серьезный задел.
Будет дополнено.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко: современный мир не ограничивается лишь странами Европейского союза
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