Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что в Беларуси в учебном центре уже есть С-400. Об этом он рассказал в интервью генеральному директору международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву, передает БЕЛТА.
"Создали центр, обучаем. Россия поставила в этот центр С-400. Мы должны его видеть, изучать. Уже идет учеба, тренировки и так далее", – заявил Глава государства.
Отвечая на уточняющий вопрос, он заявил, что это не какая-то учебная модель, а именно боеспособная техника.
"То есть С-400 сейчас в Беларуси есть?" – переспросил Дмитрий Киселев.
"Да, мы в этом учебном центре обучаем наших ребят. Вот я хочу попросить Президента (России. – Прим. БЕЛТА), чтобы этот комплекс и остался здесь", – заявил Александр Лукашенко.
В интервью он также заявил, что Беларуси для эффективной защиты от ракетного нападения нужны комплексы С-400 и С-500.
"Вы же понимаете, что С-400 и С-500 – это дорогостоящие системы. И давайте откровенно: лишних систем в России сегодня нет. Есть что у них прикрывать, – отметил белорусский лидер. – Мы сегодня пэвэошной своей обороной полностью прикрываем наши границы, Минск и так далее. Но для того чтобы быть эффективными против ракетного нападения, нам надо как раз С-400, а может, и С-500".
Фото: ria.ru