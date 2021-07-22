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  2. Лукашенко: система должна работать так, чтобы не было даже малейшей предпосылки для выплаты зарплат в конвертах

Лукашенко: система должна работать так, чтобы не было даже малейшей предпосылки для выплаты зарплат в конвертах

Об этом Президент заявил сегодня на совещании с руководством Совета Министров. Правительство, в частности, внесло предложения по регулированию базовых форм предпринимательской деятельности – индивидуальных предпринимателей и самозанятых. Глава государства неоднократно обращал внимание вертикали власти на необходимость наведения порядка в этой сфере.


– Нельзя удушить инициативу людей, ни в коем случае, – заявил Александр Лукашенко. – Люди хотят работать, зарабатывать. Талантливый человек пишет картины, плетет корзины – делает то, что делают единицы в нашей стране. Таких людей надо всегда поддерживать, в том числе послаблением налогового законодательства. Чтобы люди платили совсем небольшие налоги и занимались своим ремеслом. Но не так, как у нас сейчас. У нас скоро будет 12 миллионов индивидуальных предпринимателей. У нас народа столько нет, а будет 12 миллионов индивидуальных предпринимателей. Мы создали колоссальный офшор, где люди ничего не платят, а уже все индивидуальные предприниматели – от журналистов до чиновников. Поэтому здесь нужно навести порядок. Система должна работать так, чтобы даже малейшей предпосылки для выплаты зарплат в конвертах не было…


Президент сообщил, что в ближайшее время налоговики и Комитет госконтроля, спецслужбы доложат ему информацию о работе с нарушителями налогового законодательства:

– Знаю, что в этом плане идет активная работа. Но я хочу, чтобы бизнесмены меня услышали, что мало потом не покажется. И обижаться не надо. Уход от налогов и теневой оборот в сфере торговли и услуг абсолютно недопустимы.


Александр Лукашенко отметил, что Правительству поставлена задача все еще раз взвесить, вместе с парламентариями, профильными ведомствами и местными органами власти комплексно проработать все аспекты:

– К этой теме надо подойти предельно ответственно, проанализировать все риски для занятости, наполняемости бюджета и ситуации в регионах. Если потребуются глобальные изменения в законодательстве, то необходимо наметить этапы его реформирования.



Фото: БЕЛТА

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