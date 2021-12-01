Лукашенко рассказал, почему не получилось разместить белорусских пограничников на границе Украины и России

– подчеркнул Александр Лукашенко.По словам Главы государства, в разгар войны на Донбассе он обсуждал этот вопрос с российским Президентом. И тогда Владимир Путин отметил нейтралитет белорусской стороны и поддержал предложение.– обратил внимание Президент.Фото из архива