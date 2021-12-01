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  2. Лукашенко рассказал, почему не получилось разместить белорусских пограничников на границе Украины и России

Лукашенко рассказал, почему не получилось разместить белорусских пограничников на границе Украины и России

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью генеральному директору международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву рассказал, почему не получилось разместить белорусских пограничников на границе Украины и России, передает БЕЛТА.


"Для меня больше чем понятно, что творится на Украине и какой выход из этой ситуации. Но выход этот тогда не использовали. Я готов даже на 400 километрах украинско-российской границы ввести своих пограничников. Я был готов перекрыть эту границу", – подчеркнул Александр Лукашенко.

По словам Главы государства, в разгар войны на Донбассе он обсуждал этот вопрос с российским Президентом. И тогда Владимир Путин отметил нейтралитет белорусской стороны и поддержал предложение.

"Но Украина выступила против. То есть любые нормальные инициативы они торпедируют", – обратил внимание Президент. 

Фото из архива
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
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