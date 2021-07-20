Сегодня на совещании по приоритетам внешней политики на современном этапе Президент обозначил требования и критерии, которым должны соответствовать белорусские дипломаты.
Александр Лукашенко рассчитывает, что после традиционной учебы руководители загранучреждений не разъедутся по зарубежным курортам, как это заведено у некоторых, а увидят свою страну, получат представление, чем она живет, в чем суть проводимых у нас реформ, как функционируют предприятия, какие интересы у трудовых коллективов.
– Поговорите с простыми людьми на улицах, в магазинах, на производствах, в сельской местности, – поручил Глава государства. – Да, у нас немало недостатков – как везде. Но вы увидите главное. Страна нацелена в будущее. Люди смотрят вперед. Даже простые люди. Даже в сельской местности. Наконец, съездите на свою малую родину, родителям помогите, которые сейчас особенно нуждаются в вашей поддержке. Вы увидите истинную страну, истинную жизнь в Беларуси.
Ведь наши люди, резюмировал Александр Лукашенко, действительно воспринимают дипломатов как элиту общества. При этом подчеркнул:
– Но элитарность должна проявляться в воспитанности, исключительной порядочности и высочайшем профессионализме, а не в высокомерии и чувстве превосходства над этими же людьми. Вы же все, все, абсолютно все сами выходцы из этого же народа. Должны быть отражением его исконного патриотизма, традиционных семейных ценностей, трудолюбия. Должны этому соответствовать, а не идти по пути морального разложения и деградации.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко рассказал, каким критериям должны соответствовать современные дипломаты
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