Лукашенко: простые семьи и трудовые коллективы не должны пострадать из-за беглых предателей

Президент заявил об этом на совещании о противодействии санкционным мерам. Глава государства напомнил, что ранее была достигнута договоренность с Правительством проводить подобные мероприятия раз в квартал, при необходимости чаще. Александр Лукашенко подчеркнул:
– Нам надо сделать все, чтобы простые семьи и трудовые коллективы ни в коем случае не пострадали из-за наших беглых предателей и их западных спонсоров-кураторов, бегающих по Европе и Америке и вымаливающих санкции против Беларуси.
Президент сделал акцент на том, что сегодня уже никто не сомневается, что основной целью этого оголтелого шантажа является не борьба за какие-то мифические права человека или пересмотр результатов выборов:
– Все социологические исследования, я внимательно отслеживаю СМИ, и в России, и в Америке, и в Европе, и в Беларуси, западники в первую очередь провели социологические исследования, в результате которых однозначно заявили, что никакая Тихановская выборы в Беларуси не выигрывала никогда. Признают, что действующий Президент однозначно победил.
Глава государства указал на истинные мотивы санкционного давления:
– Цель – устранить прямых конкурентов, разорить, разрушить ключевые предприятия, удушить в конечном счете нашу экономику. И, если говорить прямым текстом, через закрытие заводов и массовую безработицу загнать людей в нищету, а в лучшем случае вывести их на улицы. Мы этого допустить не можем и не допустим. По сути, против Беларуси идет гибридная война. И сегодня мы говорим об экономической составляющей, об экономическом блоке этой гибридной войны. Гибридная война состоит из противодействия и войны в средствах массовой информации. Вы видите, это самое главное направление воздействия на Беларусь. Это экономическая война. Это политическая война. И по всем другим направлениям. Нам нужно не только оперативно и слаженно реагировать на все вызовы, но и активно принимать превентивные меры. О чем мы и договорились с Правительством: не ждать декабря, а искать пути выхода из сложившегося положения.
Глава государства напомнил, что у Беларуси открытая экономика:
– Более чем на 60 процентов завязанная на экспорт и внешние рынки.
Александр Лукашенко упомянул о прошедшей перед совещанием встрече со специальным посланником президента Венесуэлы, в ходе которой была высказана решимость сторон восстановить былой уровень взаимодействия между нашими странами и значительно его превзойти.
Президент отметил, что он не склонен драматизировать ситуацию:
– Как мне Премьер-министр докладывает, и в Правительстве нет никакой драмы. Настрой на противодействие санкциям мне нравится, конечно. Так мы и должны работать. Если есть какие-то проблемные вопросы, давайте будем их решать. Мы уже привыкли к разного рода санкциям. Мы не в первый раз с ними сталкиваемся. Очередные попытки ограничить и запугать нас оборачиваются против бизнеса и экономики той страны, которая вводит санкции.
В связи с этим Александр Лукашенко обратил внимание на то, что негативные последствия от санкций против Беларуси уже почувствовали на себе и Прибалтийские страны, и Польша, и Украина. Глава государства подчеркнул:
– Вы же понимаете, что мы не находимся где-то в углу планеты или региона какого-то. Мы на самом перекрестке, и закрыть страну, которая находится в центре Европы, невозможно. Это безумство. Тем более что мы всегда были надежными партнерами на всех рынках.
Кроме того, Президент ориентирует пристально присмотреться к перспективным рынкам:
– Мы особенно внимательно смотрим на Африканский, Азиатский регионы, где живут аж 5,5 миллиарда человек – 70 процентов населения (планеты. – Прим. ред.). А там все хотят кушать, а для того, чтобы кушать, надо иметь технику. У нас и то и другое есть. Да, нынешняя ситуация для нас – вызов. Мы вышли из зоны комфорта или можем выйти. Но в то же время момент открыть новые возможности, мобилизоваться и достичь результата, невзирая ни на какое давление.
В пример Александр Лукашенко привел Российскую Федерацию:
– Закрыли, как они подумали, Россию, и Россия, отбросив всякие нюансы, посмотрела на внутренние свои резервы и сделала гигантский шаг вперед. Особенно по тем направлениям, которые уже были еще с середины 90-х годов загублены. Но вместе мы можем больше!
По словам Александра Лукашенко, в том числе и об этом шла речь во время телефонного разговора с Владимиром Путиным перед совещанием:
– Мы можем, должны, и Россия готова к тому, что мы вместе будем сотрудничать по всем тем направлениям, по которым нужно для Беларуси. Слово за нами.
По мнению Президента, пока это получается:
– Результаты работы экономики за восемь месяцев ощутимо выше прогнозных цифр. И по объемам производства, и по экспорту, и по доходам населения. Я уже говорил: ключевая задача – сохранить эту динамику до конца года. И это будет огромный успех, если не подвиг.
Глава государства потребовал напряжения по всем направлениям:
– Находятся ли в подобном напряжении руководители министерств и ведомств? Как развернулось Министерство иностранных дел? Есть ли результат от наших посольств и торговых представителей?
Отдельно Президент поинтересовался ситуацией в калийной, нефтяной и авиационной отраслях. На какой стадии договоренности с Российской Федерацией по морским портам и по открытию новых маршрутов? Не забывая и о старых.
– Учитывая, что в Правительстве созданы специальные группы, я попросил бы информировать предельно конкретно и по существу, не вдаваясь в нюансы и подробности. Если необходимо решать вопросы быстро, значит, не должно быть никакой волокиты. Еще раз обращаю внимание всех согласующих органов. Никакой волокиты, все вопросы должны решаться в максимально короткие сроки, – обозначил Глава государства свои требования.
Фото: БЕЛТА