Лукашенко: правильная закупочная деятельность для Белкоопсоюза – вопрос выживаемости

Заготовительную деятельность Александр Лукашенко назвал одной из ключевых функций потребкооперации. Он напомнил, что в 2020 году система приобрела у населения продукции на 205 миллионов рублей. В текущем году –уже на 230 миллионов рублей. Александр Лукашенко подчеркнул:
– Поэтому для Белкоопсоюза правильная организация закупочной деятельности, вашей фишки, как модно сегодня говорить, – это, по сути, вопрос выживаемости в борьбе с импортом и внутренними конкурентами. Конечно, я часто говорю, что это доходы наших сельчан, определенная занятость на селе. Однако в первую очередь это ваше спасение. Не сбережете копейку за счет грамотных закупок – никогда не получите положительной прибыли в переработке и потом на торговой полке. Будете сидеть в убытках, стенать и идти опять за господдержкой.
Президент напомнил о важном, на что обращал внимание не раз:
– Вы прекрасно при этом должны понимать, что лишних денег в стране нет. Нам надо и врачам помогать. За два года на борьбу с ковидом только из бюджета потратили практически 2 миллиарда рублей. И то ли еще будет. Вы видите подъем заболеваемости. Вы не представляете, сколько стоит усилий им, денег, чтобы спасать людей. Надо и детей поддержать, и стариков обеспечивать, и дороги надо строить, и так далее. Помогать вам, когда у людей яблоки гниют, они помидоры-огурцы порой в канаву выбрасывают, так как никто не берет (такие факты были в прессе). В прошлом году я лично вашего председателя посылал в конкретные точки, чтобы помочь людям. Заставить работать всех – это задача управленцев, в том числе и моя.
Глава государства отметил, что больше Белкоопсоюз не должен по своим показателям плестись в хвосте:
– И Правительство с облисполкомами спокойно на такое положение дел тоже смотреть не должно. Вы вообще отстранились от этой проблемы. Поймите наконец, что в условиях санкций надо драться за любую возможность заработать. А здесь просто золото под ногами валяется. Только надо снять белые перчатки и поднять его. Красиво, так, как вы умеете это делать. Посмотрите, насколько в этом плане в последние годы лучше работают частники, фермеры. Даже ремесленники и самозанятые. Те, кто умнее, давно поняли перспективы этого рынка.
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