Лукашенко поставил задачу к 2025 году выйти на 90% переработки в собственной системе закупок Белкоопсоюза

На общем собрании представителей членов Белорусского республиканского союза потребительских обществ Александр Лукашенко поднял вопрос переработки. Президент заметил:
– Потребкооперация занимает уникальное место в структуре торговли страны. И ваша плотная связь с селом, его традициями и историей – конкурентное преимущество. Есть неплохая динамика в глубине переработки – уже до 65 процентов закупаемого сырья перерабатывается на ваших предприятиях. Но сколько раз мне пришлось убеждать вас в правильности данной стратегии? Как со льном, деревообработкой, кожей. Конечно, сырьем торговать и барыши по карманам рассовывать было проще. Чем и занимались некоторые ваши бывшие руководители.
В целом по стране резервы в переработке огромные, подчеркнул Глава государства и привел такие цифры: по плодоовощным консервам доля белорусского товара на рынке – чуть более 50 процентов, по сокам и маринованным овощам – 60 процентов, по детскому питанию – 85.
– Это ваши ниши, занимайте их. Идите, отвоевывайте рынок. Зачем мы импортируем столько кетчупов, солянок, фасолевых и грибных консервов, кукурузы и горошка? Вы же хвастаетесь, что возрождаете народные промыслы, марки, создаете современные торговые знаки? А где результат? Ставлю задачу – выйти к 2025 году на 90 процентов переработки в собственной системе закупок. Если надо, кооперируйтесь с областями и Белгоспищепромом, которые за 15 лет из 64 заводов по переработке овощей уже половину загубили (осталось 31 предприятие). А Правительство почему-то на все это смотрит сквозь пальцы. Давайте сделаем работу над ошибками, – заявил белорусский лидер.
Президент обратил внимание на то, что в стране есть отдельные малые производства продуктов по классической домашней технологии, но их единицы:
– Считаю, что на государственном уровне никто, кроме Белкоопсоюза, этого не сделает. И вы это демонстрируете, что вы это умеете делать. Сало, колбаса, вяленое мясо, соленые и маринованные овощи, моченые яблоки, дикорастущие грибы и ягоды – это то, что сейчас является и должно остаться вашей визитной карточкой. Речь не о том, чтобы заместить объемы производства и конкурировать с крупными мясокомбинатами, предприятиями хлебпрома и пищепрома.
Александр Лукашенко добавил, что у каждого свой потребитель: кто-то покупает продукты массового производства, а кто-то ищет тот самый эксклюзив:
– Производя его, вы в определенной мере сохраняете белорусские традиции и рецепты, которые совершенствовались веками. Поверьте, люди это оценят. Кооперативная промышленность – это серьезный резерв наращивания внутренней экономики и получения дополнительной прибыли. Тем более у вас есть собственные магазины.
Вместе с тем Президент обратил внимание на то, что среди выпускаемой Белкоопсоюзом продукции не все идет нарасхват, есть и откровенно слабые позиции. В частности, по-прежнему остается невысоким спрос на плодовые консервы:
– На 1 сентября нынешнего года их запасы на складах эквивалентны уже почти пяти среднемесячным объемам производства. И что вы делаете в такой ситуации? На 22 процента увеличиваете объемы производства вместо того, чтобы изменить рецептуру или ассортимент, распродать в конце концов то, что есть. Странное решение.
Фото: БЕЛТА