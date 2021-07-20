Лукашенко – послам: нам нужны дипломаты-практики и патриоты, которые не побоятся заявить претензии и отстоять честь страны

Об этом Глава государства заявил сегодня во Дворце Независимости на совещании по приоритетам внешней политики на современном этапе.



– Я поручаю Премьер-министру подробно охарактеризовать итоги работы на внешнеэкономическом направлении, показать реальный вклад наших послов, а если нужно, то и предложить кадровые решения. Хватит содержать бездельников, которые расхаживают с важным видом по приемам. Сегодня нужны дипломаты-практики, специалисты своего дела, патриоты, которые не побоятся заявить претензии и отстоять честь страны. Вы сегодня бойцы, но без оружия.



Еще один посыл от Александра Лукашенко: хватит бесконечно оправдываться.



– Всему миру нужно рассказать страшную правду об ужасах войны, о геноциде белорусского народа, о польской оккупации в межвоенный период и другие нелицеприятные факты, которые мы из-за своей порядочности стеснялись предъявить, – поручил Президент. – Пришла пора сорвать маски со всех оккупантов и коллаборантов. В отличие от них, мы – потомки великих победителей, которые вернули мир народам Европы, спасли от уничтожения не одно поколение… Они нас должны – страны и народы Европы – благодарить за то, что сделало предыдущее поколение, а не душить санкциями! Эту правду нужно каждый день рассказывать людям в странах вашей аккредитации, выступать в СМИ, размещать в социальных сетях. Нужно бить противника его же оружием. Вот только на нашей стороне правда и доблесть наших предков! А их удел – жалкие выкрики, шантаж и реваншизм. А бить мы не умеем, как показали последние события…