Такое поручение Глава государства дал на встрече со студенческой молодежью в Белорусском государственном университете. Студент Витебского государственного университета имени Петра Машерова Дмитрий Коршок спросил, где после отмены чемпионата мира по хоккею могут быть еще востребованы волонтеры. Самих волонтеров Александр Лукашенко охарактеризовал так:
– Это подготовленные ребята. Это ребята, которые неплохо знают иностранный язык. Английский – это точно. А некоторые – два языка. Ребят надо поддерживать работой. Как студенческие отряды. Чтобы не потерять волонтеров.
Президент назвал эту тему важной. Той, которую нужно изучить. Глава государства также поручил проверить, сколько реально осталось волонтеров в той картотеке, которая была подготовлена к прошедшим II Европейским играм:
– Кто в декретном отпуске, кто-то замуж вышел, кто-то уехал… Надо ревизию провести и держать их постоянно на контроле, – отметил Александр Лукашенко. – Но их обязательно надо использовать, зачем их тогда готовили?.. То, что мы вас будем использовать во благо страны и платить за это, это точно.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко поручил проработать вопрос использования волонтеров на благо страны
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