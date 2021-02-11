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  2. Лукашенко – о западных санкциях: под лозунгом демократизации звучат призывы к экономическому удушению

Лукашенко – о западных санкциях: под лозунгом демократизации звучат призывы к экономическому удушению

Об этом Александр Лукашенко заявил на VI Всебелорусском народном собрании, которое проходит во Дворце Республики. Он подчеркнул, что все большую значимость представляют торгово-экономические отношения нашей страны с западными странами и новыми для экспорта партнерами по всему миру. При этом Глава государства сделал отдельный акцент на западном векторе:


– Беларусь вновь стала объектом политического и экономического санкционного давления. И снова под лозунгом демократизации звучат призывы к экономическому удушению. Я скажу одно: после штурма Капитолия, жестких разгонов демонстраций в Польше, Германии, Бельгии, Франции, Нидерландах, заточения людей в темницах карантина они не имеют ни политического, ни морального права указывать ни нам, ни другим, как жить и управлять государством. Самим надо разобраться в себе!
 
Президент подчеркнул:
 
– То, что отдельные западные политиканы проецируют свои узкокорыстные позиции на межгосударственные отношения, тем самым подставив под удар вопросы безопасности и развития всей Восточной Европы, – это как минимум безответственно… Мы убеждены: эскалация не выгодна никому – ни Беларуси, ни Европейскому союзу, ни США. Тем более это не наш выбор. В наших общих интересах вернуться к нормальному политическому взаимодействию, полноценному экономическому сотрудничеству.  

Фото: БЕЛТА
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