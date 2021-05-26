Об этом Глава государства рассказал во время встречи с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления:
– Не буду называть конкретные вопросы, но это в основном экономика. В связи с той ситуацией, которая складывается вокруг Беларуси и России, как мы будем двигаться дальше.
По остальным направлениям, добавил Александр Лукашенко, никаких проблем он не видит:
- По военно-политическим и прочим вопросам мы уже давно договорились, и в этом отношении мы действуем.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко о повестке предстоящей встречи с Путиным: это в основном экономика
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