Лукашенко о бизнесе на мигрантах: там своя мафиозная структура, которая обеспечивает транзит

Об этом Президент Беларуси заявил сегодня в интервью главному редактору российского журнала «Национальная оборона» военному эксперту Игорю Коротченко:
– Едут люди, идут на границу. Вот они вчера, это впервые было, около 2 тысяч, а может, чуть больше, сконцентрировались в разных местах – в Минске, в лесах. Их подвезли туда. Этот транзит обеспечивают люди: там в самолет посадят, самолет сюда прилетит, здесь их возьмут, на границу отвезут, через границу переведут, и там их принимают уже свои – поляки, немцы, украинцы. И все за деньги.
Александр Лукашенко отметил, что услуги транзитеров хорошо оплачиваются:
– Это же не бедные люди едут оттуда. А если и бедные, то им собрали деньги. И мы эту цепочку полностью отслеживаем. Те, кто в Польше (их же они уже поймали и даже вынуждены были объявить, кто они). Там не было белорусов, и всего два россиянина. А десятки транзитеров, которые людей подкидывают, – это немцы и прежде всего поляки, еще и украинцы, литовцы. То есть там своя мафиозная структура, которая обеспечивает транзит. У них уже там в Германии, Франции, других государствах эти ячейки созданы. Они позвонили друг другу: приезжайте, мы вас примем. Там уже их ждут. Они (мигранты. – Прим. ред.) не едут в пустое место, не едут в космос. Они едут конкретно к тем людям, которые их ждут в Германии: у кого-то родственники, друзья, еще кто-то. Все это четко организовано. И Беларусь – только этап в этом. И абсолютно не главный.
При этом, констатировал Президент, беженцы идут не только через Беларусь, но и через Украину:
– Но Украина у них своя, они пока помалкивают. Беларусь чужая – надо молотить. Тем более у Лукашенко «за спиной Путин стоит и толкает его все время на Запад». Так они пописывают: миграционная волна, гибридная война Лукашенко, поддерживаемая Путиным. При чем тут Путин? При чем тут Лукашенко? Вы разбомбили Афганистан и туда дальше… И люди по вашему призыву едут к вам.
Что же касается обвинений со стороны Запада в том, что Беларусь пропускает мигрантов через границу, Александр Лукашенко на сей счет заметил:
– Вы ввели против меня санкции, против белорусов. Вы пошли на гибридную войну против Беларуси. И вы, мерзавцы, безумцы, хотите, чтобы я вас защищал, от мигрантов в том числе? Вы это устроили – получите.
Глава государства рассказал, что ЕС сам нарушил недавно заключенный договор о реадмиссии:
– По этому договору они должны были построить у нас места пребывания людей, которых мы по этой реадмиссии заберем. Введя против нас санкции, они все это бросили, не финансируют и не строят эти так называемые лагеря. Я не буду этого делать. Они вышли из этого договора – взятки гладки, как в народе говорят. Бегут – пусть бегут. Я что, их к себе верну и анклавы здесь создам?
Отвечая на вопрос, откуда такая жестокость у польских политиков, пограничников, Александр Лукашенко сказал:
– Они показали свое лицо. Что вы бьете этих людей? Они же прямо говорят, что мы не в Польшу идем, нас позвали в Германию, пропустите нас. Один из польских руководителей недавно заявил о 200 убитых мигрантах. Это не один, два, три человека. Почему об этом мир не знает? Почему правозащитники в Германии, Франции, Великобритании, США молчат? Почему поляки туда даже представителей СМИ не пускают? Объявили закрытую зону и никого на границу не пускают. Все эти кадры и снимки в основном шли от нас. Это хорошо организованный процесс, и требовать от меня, чтобы я, как прежде, оплачивал этот процесс и останавливал его, – у меня что, денег море? Что, мне некуда деньги девать? И вообще, факты на стол. Если я финансирую (транзит мигрантов. – Прим. ред.) – положите факты на стол, где хоть один человек из власти или даже бизнесмен профинансировал.
По словам Президента, наши обычные люди, местные жители помогают беженцам продуктами, доставляют воду. При этом Александр Лукашенко высказал опасение на предмет того, чтобы это противостояние на границе из-за мигрантов не привело к какой-то острой фазе:
– Почва для провокаций… Любую провокацию можно совершить. Мы не стреляем поверх голов, как делают они. Наши вертолеты над ними (беженцами. – Прим. ред.) не летают. Их запугивают просто. Вот это их лицо. Они всегда были такими.
При этом белорусский лидер добавил: то, что творит сейчас Запад, – мелочь по сравнению с тем, что они творили против нас в 1941 году, развязав Вторую мировую войну.
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