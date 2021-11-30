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Лукашенко направил соболезнование Алиеву в связи с гибелью людей при крушении военного вертолета

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с гибелью людей при крушении военного вертолета. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.


"С глубокой скорбью в Беларуси восприняли известие о крушении военного вертолета Государственной пограничной службы Азербайджана, в результате которого погибли люди", – говорится в соболезновании.

От имени белорусского народа и от себя лично Глава государства также выразил искренние соболезнования, слова поддержки и сочувствия семьям, родным и близким погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Фото Министерства обороны Азербайджана
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