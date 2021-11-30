Лукашенко направил соболезнование Алиеву в связи с гибелью людей при крушении военного вертолета

– говорится в соболезновании.От имени белорусского народа и от себя лично Глава государства также выразил искренние соболезнования, слова поддержки и сочувствия семьям, родным и близким погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.Фото Министерства обороны Азербайджана