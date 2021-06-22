Лукашенко: меньше всего ожидали участия Германии в коллективном сговоре против Беларуси

Такое заявление Александр Лукашенко сделал сегодня в Брестской крепости и объяснил, почему так считает:
– От кого не ожидали участия в этом коллективном сговоре, так это от Германии. От тех, чьи предки уничтожили в Великой Отечественной войне не только каждого третьего белоруса, но и миллионы нерожденных детей. Мне кажется, что было вот так: тепло, светло. Хороший воскресный день. Люди отдыхали. Молодежь хотела жить. Кто-то собирался свадьбу справить. Кто-то рожал, кто-то готовился рожать детишек. И вдруг по-варварски, исподтишка обрушили на головы брестчан и всю Беларусь тысячи тонн металла. Это как называется?
Глава государства задает всем, кто имеет злой умысел, простые вопросы:
– Прошло 80 лет, и что? Новая горячая война?
И действительно, новый пакет санкций против Беларуси приурочен аккурат к 22 июня. Это такая нарочитая попытка взять реванш? Александр Лукашенко делает вывод:
– Вот уж действительно история так ничему их и не научила. А ведь после 45-го прошлого века немцы шатались по всему миру, по Европе, по бывшему Советскому Союзу и каялись. Рыдали, на коленях стояли. Просили открыть памятники. Похоронить еще незахороненных немцев – фашистов, которые пришли на нашу землю. И мы были добры и толерантны. Ладно мы – те, кто победил в этой войне. Те, кто мучились, терзались, они открыли свои сердца и души и отнеслись по-человечески к ним.
Президент привел цитату апологетов санкционной риторики: «санкции необходимо распространить на целые сектора белорусской экономики». Глава государства продолжает рассуждение:
– Читай, пусть подохнут там. То есть мы. Так и хочется спросить автора этих строк, некоего Мааса, министра иностранных дел Германии. Господин Маас, вы кто? Вчера каявшийся немец или наследник нацистов? Вы кто? Ответьте публично, хотя бы перед своим народом.
Александр Лукашенко обращает особое внимание на полное отсутствие искренности в западной политике:
–Не надо каяться на публику за грехи своих предшественников. Грош цена этим покаяниям, которые мы еще совсем недавно слышали в Тростенце. Вы помните, от президентов Австрии и Германии. Никакие слова не спрячут реальные замыслы.
Президент делает жесткий, но абсолютно справедливый вывод:
– Вы должны не просто каяться, вы должны еще сто лет вперед стоять на коленях перед белорусским народом и молиться, что вы смогли родиться после той войны. Вы должны делать все, чтобы зарубцевать в наших сердцах и душах раны от этой войны. Вы не душить нас должны, вы на руках должны нас носить: немцы, поляки, так называемый Европейский союз. Потому что мы спасли вас от коричневой чумы. И ходили бы вы вместе с нами и всем советским народом рабами, если бы они взяли верх.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко: меньше всего ожидали участия Германии в коллективном сговоре против Беларуси
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