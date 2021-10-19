SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.45
EUR: 2.83
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Лукашенко: маски, вакцинация – добровольное дело каждого человека

Лукашенко: маски, вакцинация – добровольное дело каждого человека

Об этом заявил Президент Беларуси, подводя итоги совещания по эпидемиологической ситуации и принимаемым мерам по противодействию коронавирусной инфекции. Александр Лукашенко отметил:


– Наше общество на сегодня разделилось, и я не скажу, в какой пропорции. Разделилось по главным вопросам: защитного характера (маски, социальное дистанцирование и так далее) и второе – вакцинация. Одни говорят, что маски ничего не дают и нечего их носить, даже порой это еще хуже. Второе – вакцинации кто-то опасается, кто-то видит побочных много эффектов и так далее. В этой части я должен предупредить всех: и маски, и защитные мероприятия, и вакцинация – это исключительно добровольное дело каждого человека.

Фото: БЕЛТА
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы