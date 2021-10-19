Лукашенко: маски, вакцинация – добровольное дело каждого человека

Об этом заявил Президент Беларуси, подводя итоги совещания по эпидемиологической ситуации и принимаемым мерам по противодействию коронавирусной инфекции. Александр Лукашенко отметил:
– Наше общество на сегодня разделилось, и я не скажу, в какой пропорции. Разделилось по главным вопросам: защитного характера (маски, социальное дистанцирование и так далее) и второе – вакцинация. Одни говорят, что маски ничего не дают и нечего их носить, даже порой это еще хуже. Второе – вакцинации кто-то опасается, кто-то видит побочных много эффектов и так далее. В этой части я должен предупредить всех: и маски, и защитные мероприятия, и вакцинация – это исключительно добровольное дело каждого человека.
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