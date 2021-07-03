Лукашенко: Курган Славы стал новой точкой маршрута патриотов Беларуси

– Для нас, белорусов, потерявших в той войне каждого третьего жителя, Курган Славы – это сакральный символ. Символ нашей независимости и свободной жизни, – заявил Александр Лукашенко. – Здесь заложена капсула с посланием будущим поколениям – нам с вами и тем, кто придет после нас. Его суть проста и всегда актуальна, а в наше время особенно: беречь память о Великой Отечественной войне и быть патриотами своего Отечества.
Поэтому, напомнил Президент, в советское время здесь принимали детей в пионеры, давали клятву комсомольцы, а в наши дни звучат слова военной присяги:
– Мы приходим сюда в День Победы и в День нашей независимости. Сегодня Курган Славы стал новой точкой маршрута истинных патриотов Беларуси. Мы, современное поколение, помним, что герои Великой Отечественной войны нам подарили жизнь, и стараемся прожить ее достойно их памяти. Памяти тех, кто создавал этот памятник. Тех, кто отстоял потерянные в 90-е традиции и восстановил мемориальный комплекс, придав ему современный облик.
Президент поблагодарил Федерацию профсоюзов Беларуси, которая выполнила поручение Главы государства, несколько лет назад приняв фактически на свой баланс этот памятник и приведя его в надлежащее состояние. А также руководство Минской области, которое помогало ухаживать за этим светлым местом.
– Мы должны гордиться тем, что в Беларуси нет даже маленького памятника неухоженного, заброшенного, – отметил белорусский лидер. – Даже россияне, зная об этом, высоко ценят отношение белорусов к памятникам Великой Отечественной войны. Их на нашей земле тысячи и тысячи, потому что эта земля не просто полита кровью советских людей, советских солдат, партизан, подпольщиков. Эта земля усеяна трупами наших людей.
Александр Лукашенко еще раз подчеркнул, что та война не закончилась. Она приобрела новые формы:
– И прежде всего я обращаюсь к вам, студентам исторических факультетов, курсантам Военной академии, молодым управленцам и представителям общественных организаций, всем вашим сверстникам. Курган Славы – символ нашей героической истории. Если мы ее не защитим сегодня, то завтра этот курган сравняют с землей. Сравняют как символ кому-то ненавистной Великой Победы. А с ним канут в прошлое свобода и независимость Беларуси. Поэтому приходите сюда сегодня и всегда, приводите своих детей, рассказывайте им о подвигах народа, учите любить родную землю и беречь мир. Тогда этот Курган Славы, стремящийся в небо, откуда смотрят на нас ушедшие герои, будет вечно хранить память о них. О тех, кто подарил белорусам жизнь и свободу.
Александр Лукашенко призвал всех помнить о том, что ничто на этой земле не вечно:
– От того, как мы будем относиться к ушедшим, так будут относиться к нам и наши дети, новое поколение. Помните это, уважаемые друзья и наша молодежь. А сегодня у нас самый главный святой и светлый праздник. Его также надо держать в руках и отстаивать. Ни в коем случае нельзя растворить этот праздник в разного рода заявлениях и предложениях о том, что «не тогда празднуем», «надо было в другое время» и так далее. С этого начинается уничтожение любой идеи. Это наш праздник. Всенародно признанный на референдуме. Это светлый праздник, ценный праздник для нашего народа. И в этом сакральном месте я всех вас хочу поздравить с этим светлым праздником, весь белорусский народ. С Днем Независимости!
По окончании выступления Президента был исполнен Государственный гимн Республики Беларусь и отгремели залпы артиллерийского салюта. А затем Александр Лукашенко пообщался с участниками мероприятия.
Фото: БЕЛТА
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