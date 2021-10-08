Лукашенко - Белкоопсоюзу: в массовый сезон ягод, грибов, яблок ваши точки должны быть доступны круглые сутки, будьте постоянно на связи

На общем собрании представителей членов Белорусского республиканского союза потребительских обществ Президент отметил, что критика в адрес Белкоопсоюза в средствах массовой информации за неповоротливость, «абыякавасць», наплевательское отношение к людям зачастую объективна:
– Например, как мне докладывает Комитет государственного контроля, выявлены факты отсутствия элементарной информации для граждан о возможности вывоза собранной продукции с личного подворья, а отдельные приемозаготовительные пункты и вовсе часто закрыты по непонятным причинам. В итоге обиженные таким отношением люди пишут жалобы во все инстанции. А товар гниет и пропадает.
Глава государства подчеркнул, что потребкооперация – это в том числе лицо власти на местах:
– По вашей работе сельские жители дают оценку и Президенту. Неужели неясно, что в массовый сезон ягод, грибов, яблок ваши точки должны быть доступны круглые сутки. У всех есть мобильники. И не так сложно организовать, чтобы ваших заготовителей люди знали лучше, чем председателей районов. Пусть они будут постоянно на связи и оказывают нормальные услуги. Налаживайте тесное сотрудничество с каждым фермером, каждым владельцем личного подсобного хозяйства. Идите к ним. Еще до начала весенних полевых работ следует проработать возможные направления. Закупки у населения остаются на жестком контроле, и задача нового руководства – эффективно организовать этот процесс.
В этом плане фишкой для Белкоопсоюза и выгодным бизнесом могут стать закупки у населения экологически чистой, органической продукции.
Фото: БЕЛТА