Лукашенко: каждый регион Беларуси должен быть готов провести мобилизацию в короткий срок

Об этом Глава государства заявил сегодня на встрече по вопросам территориальной обороны, проходящей в Шклове:
– Одна из целей нашего сегодняшнего совещания, нашей встречи состоит в том, чтобы дать сигнал на места, чтобы они подобным образом в каждой зоне (у нас их семь), в каждом районе были готовы отмобилизоваться в тот срок, в который будет принято решение Президентом, – отметил Александр Лукашенко. – А председатели местных органов власти вместе с руководителями районных и областных военкоматов должны быть готовы, как к уборочной кампании готовятся аграрии.
Президент также подчеркнул, что основным помощником власти в вопросах территориальной обороны являются местные органы военного управления. В связи с этим Александр Лукашенко вспомнил о предлагаемой несколько лет назад идее передать военные комиссариаты районов и областей в подчинение местных органов власти. Пояснил:
– Я на тот момент не принял эти предложения. Просто побоялся менять структуру, систему, исходил из того, а что это даст дополнительно. Но этот вопрос не снят, мы можем его рассматривать и дальше. Но здесь очень важно не только сопряжение военных комиссариатов с нашей военной организацией и с Министерством обороны, но и управляемость со стороны местных органов власти – райисполкомов и облисполкомов. Меня тогда настораживало, чтобы мы не сделали хуже в этой реорганизации. Поэтому если будут разумные предложения, убедительные о реорганизации вертикали военной, мы можем их рассмотреть. Но дело не в этом. Пока работает неплохо в плане управляемости та система, которая в стране существует.
На встрече было заслушано, как понимают вопросы территориальной обороны должностные лица Могилевской области. Кроме того, Александр Лукашенко представил собравшимся нового председателя Шкловского райисполкома Андрея Камко:
– Мне доложили, что он и в Горецком районе, будучи заместителем председателя, занимался вопросами территориальной обороны. Тем более. Значит, будем считать, что у нас в Шкловском районе будет образцово-показательная (ситуация. – Прим. ред.). Подготовленный человек.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко: каждый регион Беларуси должен быть готов провести мобилизацию в короткий срок
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