Лавров о миграционном кризисе: Литва и Польша наслаждаются собственной крутостью

В ситуации с беженцами Литва и Польша наслаждаются собственной крутостью, ощущая величие и безнаказанность. Об этом заявил журналистам глава МИД России Сергей Лавров по результатам прошедшего сегодня в Москве заседания коллегий внешнеполитических ведомств Беларуси и РФ, сообщает БЕЛТА.
– К нам не обращались ни поляки, ни литовцы, ни кто бы то ни было еще с вопросом о возможном посредничестве или каком-то ином участим в этих дискуссиях, – сказал Сергей Лавров, отвечая на соответствующий вопрос представителей прессы. – Они, по-моему, вообще ни к кому не обращаются, а просто наслаждаются собственной крутостью, делая такие громоподобные заявления, обвиняя Беларусь, а заодно и Россию, как стоящую за этими событиями в Беларуси страну. Я считаю, что это проявление ощущения собственного величия и собственной безнаказанности в любом вопросе.
– То, что Беларусь предлагала неоднократно уже на нынешнем этапе этой ситуации на границе проводить консультации, договариваться, решать эти вопросы на основе международного гуманитарного права, никоим образом в публичной риторике не упоминается, – указал глава МИД Российской Федерации. – Точно так же, как было отвергнуто предложение Президента Александра Лукашенко сразу же после инцидента с самолетом Ryanair приступить к консультациям, категорически никто этого не услышал.
Сергей Лавров подчеркнул, что другого выхода для решения проблемы, кроме переговоров с белорусской стороной, не существует.
– Я думаю, что другого выхода, как разговаривать и определять на основе реальных фактов, что же произошло на самом деле, просто не существует. Но таковы у нас европейские партнеры. Они должны и на себя оборотиться, потому что там есть на что посмотреть, – заявил руководитель МИД.
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